Пресс-конференция ⟩ Кылварт: какой бы ни была ситуация, праздники мы отметим красиво

Михаил Кылварт сказал, что эпидемиологическая ситуация не радует, Таллинн принимает меры, но очень ждет внятной информации на перспективу от государства.

Ирина Донченко добавила, что большое распространение вируса происходит среди детей. Но если школы нужно до последнего держать на контактном обучении, есть смысл подумать об организации кружков. В кружки съезжаются дети из разных районов города, откуда разносят вирус по своим школам и детским садам.

Тем не менее, у города есть и хорошие новости: Таллинн в этом году украсят с особой фантазией.

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