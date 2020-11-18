Солман: матери недоношенных детей должны получить право на пособие по родам с момента рождения

«Преждевременное рождение ребенка является очень тяжелым переживанием для семьи и может привести к многомесячной госпитализации. Поэтому я считаю нужным, чтобы государство обращалось с мамами, родившими ребенка раньше, чем через 28 недель, точно так же, как и с остальными роженицами. Но действующий сегодня закон допускает разницу, что несправедливо. Каждая мама, вне зависимости от сроков рождения ребёнка, должна иметь право на родильный лист и компенсацию по родам с момента рождения ребенка», - сказала министр народонаселения Рийна Солман.

«Более того – учитывая сопутствующие преждевременным родам эмоциональные и материальные аспекты, следует тем мамам, чей ребёнок родится раньше, чем через 28 недель, продлить родильный лист и выплату пособия по родам на столько дней, на сколько раньше срока родился ребенок. Сегодня в Эстонии недоношенные дети и их родители получают медицинскую помощь на мировом уровне – у нас прекрасные врачи и медицинское оборудование высшего класса. Теперь нужно, чтобы и наша семейная политика поддерживала такие семьи более продуманно», – добавила Рийна Солман.

«Хотя с 1 апреля 2022 нынешний отпуск по беременности и уходу за ребенком вкупе с компенсацией по родам будут включены в систему родительского отпуска и пособия, и все мамы получат равное право на пособие матери, начиная с рождения ребенка, это не оправдывает пока ещё продолжающегося неравного отношения к мамам,» – подчеркнула министр, добавив, что тема недоношенных детей связана и с выдачей больничного листа в период беременности в случае заболевания или травмы. «Я работаю над тем, чтобы беременным женщинам, которым врач с целью сохранения беременности или по какой-либо иной связанной со здоровьем причиной выписывает лист о временной нетрудоспособности, больничная касса выплачивала компенсацию по болезни начиная с первого дня и в объёме 100 %. Ситуация, при которой женщина не может работать и должна всецело сосредоточиться на беременности, должна быть приравнена к той, на основании которой выдаётся родильный лист, с равноразмерной компенсацией», – отметила министр народонаселения.

17 марта во всем мире отмечается день преждевременных родов. Его цель – информировать общество о связанных с преждевременными родами и недоношенными детьми проблемах. Сиреневый цвет при освещении зданий и прочих объектов является в этот день формой поддержки недоношенных детей и их мам. Ежегодно 5,5 % детей рождается в Эстонии раньше срока. Очень маленьких недоношенных детей (вес при рождении составляет менее 1500 граммов, или родились до 32 недели беременности) в Эстонии рождается примерно 1 %. Родившийся до 28 недели ребёнок считается экстремально недоношенным.