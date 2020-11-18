Ср, 18.11.2020
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Пеэп Тальвинг

Статистика: спад продаж новых автомобилей в Эстонии превысил 30 процентов

Иллюстративный снимок.

ФОТО: Esta Tatrik

Спад продаж новых автомобилей в Эстонии за 10 месяцев этого года  составил в годовом сравнении 30,4 процента, сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

Падение продаж новых автомобилей в Литве в январе-октябре по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 18, а в Латвии 26 проценитов.

В Литве в январе-октябре этого года было продано 31 681 новый автомобиль, в Латвии 11 520, в Эстонии 15 781.

Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе-октябре сократились на 26,8 процента до 8,011 млн. В Швеции и в Финляндии понижение составило соответственно 16,8 и 16,9 процента. 

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