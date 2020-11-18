Статистика: спад продаж новых автомобилей в Эстонии превысил 30 процентов

Спад продаж новых автомобилей в Эстонии за 10 месяцев этого года составил в годовом сравнении 30,4 процента, сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
Падение продаж новых автомобилей в Литве в январе-октябре по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 18, а в Латвии 26 проценитов.
В Литве в январе-октябре этого года было продано 31 681 новый автомобиль, в Латвии 11 520, в Эстонии 15 781.
Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе-октябре сократились на 26,8 процента до 8,011 млн. В Швеции и в Финляндии понижение составило соответственно 16,8 и 16,9 процента.