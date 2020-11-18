Статистика: спад продаж новых автомобилей в Эстонии превысил 30 процентов

Падение продаж новых автомобилей в Литве в январе-октябре по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 18, а в Латвии 26 проценитов.

В Литве в январе-октябре этого года было продано 31 681 новый автомобиль, в Латвии 11 520, в Эстонии 15 781.