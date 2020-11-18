Прокуратура: бить животных молотком недопустимо

«Случаи были, с одной стороны, похожи, с другой – совершенно разные, - пояснил окружной прокурор Индрек Калда. – В обоих случаях на животное набросились с молотком, но при совершенно разных обстоятельствах. В одном случае мы расследовали убийство дикого животного, которое забрело в магазин в Кярдла, и пришлось учитывать возможную экстренную ситуацию. В другом случае в Хаапсалу пожилой мужчина, обеспокоенный своим здоровьем, пытался собственноручно убить заболевшее домашнее животное. Взвесив доказательства и факты, в обоих случаях два разных прокурора пришли к выводу, что с животным обошлись неподобающим образом и совершено преступление.

В случае обвинительного приговора за жестокое обращение с животным предусмотрен денежный штраф или до года лишения свободы. В суд, однако, ни в одном из этих случаев обвинение не было передано, денежный штраф обвиняемым был назначен в прокуратуре. «Учитывая ситуацию, приведшую к совершению преступления, личность и отношение подозреваемых, закон позволяет завершить дело оппортунитетом. Прокуратура сочла в обоих случаях, что судебное наказание не является необходимым и достаточно назначенного ею штрафа», - сказал прокурор.

«Ни в одном из этих случаев подозреваемый ранее не нарушал закона и в обоих сам серьезно пострадал из-за своих поступков. Оба мужчины в ходе следствия пришли к выводу, что такое обращение с животным недопустимо и влечет за собой ответственность», - пояснил прокурор Индрек Калда. «Цель, которую преследует уголовное наказание, таким образом, уже достигнута и судебное производство нецелесообразно. Вероятность того, что мужчины совершат еще одно подобное преступление, невелика», - отметил прокурор.

Прокуратура завершила дело по принципу оппортунитета. В рамках проходящего в Ляэнеском округе экспериментального проекта уплаченный штраф будет уплачен не в госказну, а в пользу какого-либо местного недоходного объединения.

Получатель денег не будет никак связан с преступлением и сможет использовать их по своему усмотрению. На Хийумаа в экспериментальном проекте прокуратуре не участвует ни одного НКО, отстаивающего интересы животных, штраф в размере 300 евро поступит в поддержку организации, занимающейся морским спортом. 350 евро штрафа, назначенного мужчине, жестоко обошедшемуся с кошкой, будут переведены на счет объединения, занимающегося защитой природы.