Какая маска действительно безопасна и как ее выбрать?

По словам руководителя технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Ингрид Тейнемаа, еще перед покупкой маски очень важно понимать, какая маска действительно безопасна как для ее владельца, так и для окружающих людей. Каждая продающаяся в Эстонии маска должна быть снабжена информацией о том, является ли данная маска одноразовой или многоразовой; в случае, если маска многоразовая, то можно ли стирать ее при минимальной температуре в 60 градусов; также должна быть указана информация о материале и его способности задерживать микрочастицы, поступающие из окружающего воздуха. Тейнемаа также добавила, что при выборе маски в магазине обязательно нужно проверить наличие подробной информации об изделии.

На упаковке или в инфолисте, приложенном к многоразовой маске, должна быть указана следующая информация:

Эффективность фильтрации и размер микрочастиц, с которыми проводились тесты материала маски;

Информация о том, является ли данная маска одноразовой или многоразовой;

Если маска является многоразовой, то информация о товаре должна содержать предупреждение: маску необходимо стирать после каждого использования согласно инструкции от производителя. Также должна быть приложена инструкция по стирке изделия. Обратите внимание! Вирусные частицы уничтожаются только при стирке маски при температуре от 60 градусов. Например, если в инструкции по стирке маски от производителя указано, что изделие можно стирать при температуре до 40 градусов, и отсутствуют дополнительные инструкции по действиям, направленным на полное уничтожение вирусных частиц, то такую маску нельзя считать безопасной для многоразового использования;

Инструкция по использованию (например, как надевать маску – такая информация может быть приведена в виде пиктограмм);

Предупреждение: «При использовании убедитесь в том, что маска надета правильно и прикрывает нос, рот и подбородок; наличие у пользователя бороды может уменьшить эффективность фильтрации маски». Также должно иметься предупреждение: «Использование маски не заменяет собой другие способы защиты, такие как регулярное мытье рук, соблюдение дистанции и т.д.»;

Также должна иметься следующая информация: «Внимание! Данное изделие не является медицинской маской или средством защиты. Маска ограничивает доступ микрочастиц, выдыхаемых пользователем маски, в окружающую среду». Данная информация должна располагаться на видном месте;

Название и контактные данные изготовителя и/или импортера;

Идентификация изделия (номер модели/партии).

Вся информация, приведенная выше, должна быть указана и в описании товара в интернет-магазине.

«Маску, на упаковке или в описании которой нет необходимой информации, лучше не покупать», – рекомендует Тейнемаа. Она добавила также, что маска уменьшает распространение вируса только в том случае, если соблюдать и другие меры предосторожности: при возникновении симптомов болезни оставаться дома, соблюдать дистанцию и личную гигиену.

Маску, имеющую некоторую степень защиты, можно сделать самостоятельно. Смотрите инструкции от Департамента защиты прав потребителей и технического надзора о том, как сделать маску самостоятельно: