Коронавирус в России: второй день рекордов по смертности и всплеск спроса на самогонные аппараты

Рост интереса к покупке самогонных аппаратов зафиксировали и в «Яндекс.Маркете»(площадке-агрегаторе предложений различных интернет-магазинов), пишет издание. Весной этого года пользователи интересовались покупкой самогонных аппаратов примерно в два раза чаще, чем в марте-мае 2019 года. В октябре и первой половине ноября переходов на сайте, продающем такие аппараты, было примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

У Ozon спрос на самогонные аппараты за десять месяцев 2020 года вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на дистилляторы - более чем в четыре раза. В октябре, по словам представителя Ozon, был пик: в этом месяце площадка сделала 25% продаж самогонных аппаратов этого года в натуральном выражении.

Выросли и продажи товаров, использующихся для самогоноварения, пишет издание. Так, в Wildberries сообщили, что с 1 октября по 15 ноября пользователи чаще покупали товары для приготовления домашних настоек: продажи сахара выросли в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, дрожжей - в 42 раза, спиртометров - в 19 раз, травяных сборов, а также бутылок для хранения напитков - в восемь раз. У Ozon продажи трав для настаивания самогона выросли в октябре в 5,5 раза.

Новая мутация не влияет на тяжесть заболевания и патогенность - Минздрав

Новая «сибирская» мутация коронавируса не влияет на его патогенность и не связана с тяжестью течения заболевания, заявил и.о директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», - сказал Лиознов журналистам.

Во вторник 17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибирском федеральном округе формируется новая мутация коронавируса. Позже пресс-служба ведомства уточнила, что «своего варианта вируса в Сибири нет» и выявляются "единичные варианты мутаций".

В России выявляются мутации, которые распространены в других странах, например, в Сибири в единичных случаях и в ряде регионов европейской части выявлена мутация, которая получила распространение в Японии, уточнили в пресс-службе.

Во ВЦИОМ рассказали, кому тяжело в пандемию

Хуже всего во время пандемии Covid-19 пришлось молодежи, женщинам с детьми, предпринимателям и мужчинам среднего возраста, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью телеканалу РБК.

«Группа пенсионеров оказалась достаточно стойкой, даже индифферентной к этим угрозам, они слишком многое в жизни пережили, чтобы бояться этой заразы. Но проблемные группы есть, и каждая из них проблемна по-своему», - добавил он.

Молодые россияне, по словам Федорова, в основном выросли «в малодетных семьях, с максимумом внимания от родителей, с максимумом комфорта». «Тепличному растению и под сквозняком непросто, а уж если начинается буря, то многие из них не выдерживают напряжения», - сказал он. По его словам, молодые люди хорошо умеют искать информацию, но плохо ее структурируют и не знают, чему верить, а чему нет.

Женщины с детьми, по его словам, «в немножко алармистском состоянии». «На их хрупких плечах лежит не только семейное благополучие, но и будущее семей, и их стратегия - преимущественно охранительная, лучше перестраховаться, чем допустить риск заболевания ребенка или кого-то из старших близких», - сказал глава ВЦИОМ.

Пострадал также, по его словам, и бизнес. Предприниматели находятся «в абсолютной депрессии», констатировал Федоров. «Меры поддержки для малого и среднего бизнеса, которые были провозглашены государством, не восприняты как достаточные и эффективные, так как большинство о них слышало, но воспользоваться по разным причинам не смогло. Эти люди не понимают, как планировать дальнейшую деятельность», - признал он.