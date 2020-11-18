В школе находился ребенок человека, сдавшего положительный тест на COVID-19

«Этот ребенок имеет статус близкого контакта, и сегодня ему поручено оставаться в самоизоляции до 27 ноября», - сообщил школе представитель департамента. Время изоляции может быть сокращено, если при отсутствии симптомов тест, сданный на десятый день изоляции, даст отрицательный результат.

На одноклассников и учителей, с которыми ребенок мог соприкасаться, требование самоизоляции не распространяется, подтвердили в департаменте, однако их просит сообщить в ведомство о контакте и следить за здоровьем. В случае появления симптомов следует обратиться к семейному врачу.