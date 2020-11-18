Ср, 18.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В школе находился ребенок человека, сдавшего положительный тест на COVID-19

В школе находился ребенок человека, сдавшего положительный тест на COVID-19

Тырваская гимназия.

ФОТО: Arvo Meeks

Департамент здоровья сообщил в Тырваскую гимназию, что 16 ноября в школе находился ребенок человека, сдавшего положительный тест на COVID-19, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Этот ребенок имеет статус близкого контакта, и сегодня ему поручено оставаться в самоизоляции до 27 ноября», - сообщил школе представитель департамента. Время изоляции может быть сокращено, если при отсутствии симптомов тест, сданный на десятый день изоляции, даст отрицательный результат.

На одноклассников и учителей, с которыми ребенок мог соприкасаться, требование самоизоляции не распространяется, подтвердили в департаменте, однако их просит сообщить в ведомство о контакте и следить за здоровьем. В случае появления симптомов следует обратиться к семейному врачу.

Школа предоставила участникам необходимую информацию. Сообщение опубликовать в социальных сетях утром в среду мэр Тырва Майдо Руусманн.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back