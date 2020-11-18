Департамент здоровья сообщил в Тырваскую гимназию, что 16 ноября в школе находился ребенок человека, сдавшего положительный тест на COVID-19, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Этот ребенок имеет статус близкого контакта, и сегодня ему поручено оставаться в самоизоляции до 27 ноября», - сообщил школе представитель департамента. Время изоляции может быть сокращено, если при отсутствии симптомов тест, сданный на десятый день изоляции, даст отрицательный результат.
На одноклассников и учителей, с которыми ребенок мог соприкасаться, требование самоизоляции не распространяется, подтвердили в департаменте, однако их просит сообщить в ведомство о контакте и следить за здоровьем. В случае появления симптомов следует обратиться к семейному врачу.
Школа предоставила участникам необходимую информацию. Сообщение опубликовать в социальных сетях утром в среду мэр Тырва Майдо Руусманн.