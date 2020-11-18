«Ээсти 200»: министр должен уметь организовывать семейную логистику за счет собственных средств

«Достойно уважения, что в Эстонии министр является матерью шестерых детей, которых она выращивает одна», - сказала Postimees Кауп-Лапытин и добавила, что совмещение работы и семейной жизни является очень важным вопросом для женщин.

«Но мы в "Ээсти 200" убеждены, что использование государственных средств должно происходить в рамках закона и одинаково для всех, включая министров, - заявила она. – Эстония - не номенклатурная страна, где власть является самоцелью, чтобы обеспечить лучшую жизнь».

Кауп Латынин подчеркнула, что Эстония является правовым государством, в котором граждане равны перед законом. «То, что не разрешено рядовому чиновнику, не разрешено министру», - добавила она.

Она также считает, что по сравнению с другими жителями Эстонии министр имеет достаточно большую зарплату и льготы, чтобы иметь возможность организовать семейную логистику в том числе за счет личных средств.