Ср, 18.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
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  • «Ээсти 200»: министр должен уметь организовывать семейную логистику за счет собственных средств

«Ээсти 200»: министр должен уметь организовывать семейную логистику за счет собственных средств

Член правления партии «Ээсти 200» Карин Кауп-Лапынин.

ФОТО: Eesti 200

Комментируя неэтичное использование льгот член правления партии «Ээсти 200» Карин Кауп-Лапынин сказала, что использование государственных средств должно осуществляться в рамках закона и быть равным для всех.

«Достойно уважения, что в Эстонии министр является матерью шестерых детей, которых она выращивает одна», - сказала Postimees Кауп-Лапытин и добавила, что совмещение работы и семейной жизни является очень важным вопросом для женщин.

«Но мы в "Ээсти 200" убеждены, что использование государственных средств должно происходить в рамках закона и одинаково для всех, включая министров, - заявила она. – Эстония - не номенклатурная страна, где власть является самоцелью, чтобы обеспечить лучшую жизнь».

Кауп Латынин подчеркнула, что Эстония является правовым государством, в котором граждане равны перед законом. «То, что не разрешено рядовому чиновнику, не разрешено министру», - добавила она.

Она также считает, что по сравнению с другими жителями Эстонии министр имеет достаточно большую зарплату и льготы, чтобы иметь возможность организовать семейную логистику в том числе за счет личных средств.

Напомним, что издание Õhtuleht сообщило о том, что министр образования Майлис Репс (Центристская партия) использует имущество министерства и водителя, например, когда отвозит детей в школу. Репс написала в соцсетях, что за ее служебный автомобиль был уплачен налог на специальную льготу, чтобы его можно было бы использовать и в личных целях.

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