«Ээсти 200»: министр должен уметь организовывать семейную логистику за счет собственных средств

Комментируя неэтичное использование льгот член правления партии «Ээсти 200» Карин Кауп-Лапынин сказала, что использование государственных средств должно осуществляться в рамках закона и быть равным для всех.
«Достойно уважения, что в Эстонии министр является матерью шестерых детей, которых она выращивает одна», - сказала Postimees Кауп-Лапытин и добавила, что совмещение работы и семейной жизни является очень важным вопросом для женщин.
«Но мы в "Ээсти 200" убеждены, что использование государственных средств должно происходить в рамках закона и одинаково для всех, включая министров, - заявила она. – Эстония - не номенклатурная страна, где власть является самоцелью, чтобы обеспечить лучшую жизнь».
Кауп Латынин подчеркнула, что Эстония является правовым государством, в котором граждане равны перед законом. «То, что не разрешено рядовому чиновнику, не разрешено министру», - добавила она.
Она также считает, что по сравнению с другими жителями Эстонии министр имеет достаточно большую зарплату и льготы, чтобы иметь возможность организовать семейную логистику в том числе за счет личных средств.
Напомним, что издание Õhtuleht сообщило о том, что министр образования Майлис Репс (Центристская партия) использует имущество министерства и водителя, например, когда отвозит детей в школу. Репс написала в соцсетях, что за ее служебный автомобиль был уплачен налог на специальную льготу, чтобы его можно было бы использовать и в личных целях.