Ср, 18.11.2020
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Пеэп Тальвинг

Рейтинги русских школ: выше всего баллы у частной гимназии

Экзамен по эстонскому языку в Таллиннском ыйсмяэском русском лицее.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Лучшую сумму баллов по результатам двух госэкзаменов в этом году набрала среди русских школ Частная гимназия Сакала.

Результат ее учеников по эстонскому как второму языку составил 88,2 балла, а математику в этой школе сдали в среднем на 89,33 балла. С общей суммой 177,53 балла Частная гимназия Сакала опережает Нарвский языковой лицей (170,79), занявший в этом рейтинге 2-е место.

На 3-м месте расположилась Пярнуская гимназия Лидиии Койдула (163,75).

Выше всего средний результат за экзамен по эстонскому как второму языку оказался в Тапаской гимназии (94,2 балла). В математике отличилась Частная гимназия Сакала (89,33).

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