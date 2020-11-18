Рейтинги русских школ: выше всего баллы у частной гимназии

Результат ее учеников по эстонскому как второму языку составил 88,2 балла, а математику в этой школе сдали в среднем на 89,33 балла. С общей суммой 177,53 балла Частная гимназия Сакала опережает Нарвский языковой лицей (170,79), занявший в этом рейтинге 2-е место.