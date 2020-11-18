Таллинн готовится раздавать горожанам защитные маски

Кампания, которая призывает носить маски, началась в Таллинне уже некоторое время назад.

«Сейчас мы подготавливаем необходимые ресурсы и городскую систему для запуска кампании по раздаче масок. Мы обсудим целевые группы, которым в первую очередь будут выданы маски, мы подготовим поставки и систему раздачи масок», - сказал мэр Михаил Кылварт. Он пообещал обсудить вопрос о раздаче масок на следующей неделе.

Город ожидает от государства четких сигналов, как в будущем вести себя в случае коронакризиса. По словам Кылварта, нынешняя ситуация заставляет задуматься о возможных сценариях, в том числе даже худшего.

«Если есть угроза, необходимо продумать необходимые шаги, и эти шаги должны быть системными. Поэтому город ожидает, что как государственные учреждения, так и самоуправления смогут разработать единые подходы и подать обществу единые сигналы», - сказал Кылварт.