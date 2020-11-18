С нового года подорожает заказ посылок из Великобритании

Великобритания входит в пятерку стран, из которых в Эстонию приходит больше всего посылок. С нового года страна выйдет из Евросоюза, и это значит, что при оформлении посылки стоимостью выше 22 евро необходимо будет платить подоходный налог, а также декларировать ее на таможне, пишет Rus.ERR.
Кюлли Курвитс, отвечающая в Налогово-таможенном департаменте за сферу таможенных формальностей, не рекомендует оформлять заказы в переходный период, то есть в конце года.
"Нужно учесть, что если заказ будет сделан в 2020 году, но посылку отправят в 2021-м, на нее распространятся новые правила. К примеру, если заказанную 31 декабря 2020 года посылку стоимостью 30 евро отправят 2 января 2021 года, нужно будет заплатить подоходный налог", – пояснила Курвитс.