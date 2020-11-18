Райк: следить за детьми для меня неприемлемо

«Использование служебного автомобиля Майлис Репс в личных целях, в том числе для того, чтоб отвозить детей в садик и школу и забирать их оттуда, а также для поездок в магазин, содержат признаки ситуации, которой уместно избегать», - сказала Райк Postimees.

Насколько сделает законным использование служебного автомобиля в личных целях уплата налога на особую льготу и должны ли его платить в таком случае министерство или само должностное лицо, компетентны оценивать налоговые специалисты, считает Райк.

Она отмечает, что 25 сентября этого года Министерство юстиции передало правительству рекомендации GRECO V при Совете Европы, составившей отчет «Профилактика коррупции среди министров, политических советников и полицейских». В нем говорится: «Министр и советники министров используют общественные средства экономно и исходят из принципа, что общественный ресурс (в том числе люди) предусмотрены для использования исключительно в общественных интересах.

Деликатная тема

«Тема служебного автомобиля в случае возможного злоупотребления служебным положением всегда вызывает вопросы и разжигает страсти. Страстей, пожалуй, даже больше. Это как будто образец коррупции», - пояснила Райк, добавив, что люди очень чувствительны к этой теме. «Но использование водителя при уходе за детьми и домом (или использование советника в качестве няни, о чем писали ранее) – совершенно отдельный вопрос и вызывает множество дополнительных вопросов», - отметила она.

По словам Райк, опубликованные в СМИ материалы дают понять, что для сбора информации следили и за детьми министра. «Такие действия для меня по-человечески неприемлемы. Надеюсь, что журналисты остановятся», - сказала Райк.

Она считает также, что совмещать обязанности министра и воспитания шестерых детей – своего рода подвиг. «Отдельно стоит вопрос, который не очень популярно задавать: не слишком ли мала зарплата наших министров? Кризисное время, понятное дело, не слишком подходит для этого», - пояснила Райк.

Глава спецкомиссии подчеркнула, что вся эта история не делает чести эстонской политике.