Ср, 18.11.2020
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Михаил Кылварт

В Литве зафиксировано крупнейшее число смертей от COVID-19 с начала пандемии

Больница в Вильнюсе.

ФОТО: Julius Kalinskas/

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 24 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

Это крупнейшее число смертей от вируса с начала пандемии в стране.  По иным причинам скончались еще восемь зараженных. 

В целом с началом пандемии в Литве установлено 38 810 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 29 002 человека, 9362 выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 323 человека, по иным причинам умерли 125 зараженных.

В изоляции в данный момент находятся 93 429 человек. 

С начала июня в стране зарегистрированы 484 ввозных случая.

За минувшие сутки было взято 12 085 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии, в Литве составляет 1 млн 212 тыс. 239.

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