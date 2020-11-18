Кальюлайд: чем скорее Репс уйдет в отставку, тем меньше пострадает государство

«Естественно, никто не нападал на семью министра. Избрание этой тактики защиты со стороны партии премьер-министра неожиданно», - сказал Раймонд Кальюлайд Postimees.

По его словам, достаточно заменить в этой истории автомобиль каким-либо иным имуществом министерства, и все станет ясно. «Если бы речь шла о самолете, было бы нормально, что министр ездит в отпуск со своей семьей на правительственном самолете? Если бы речь шла о мебели министерства, может ли министр поручить министерским работникам отвезти, например, мебель из своего кабинета и поставить у него дома? Приняло бы эстонское общество, если бы уборщица министерства приходила убираться дома у министра?» - спрашивает Кальюлайд.

Он подчеркнул, что в этой истории вообще не важны количество детей у министра и ее профессиональные достижения. «Кроме того, министр дала Õhtuleht ответы, которые оказались ложью, и это происходит с Майлис Репс не в первый раз. Так что премьер-министр должен все-таки быть премьер-министром – чем скорее Майлис Репс уйдет в отставку, тем менее пострадает репутация государства», - считает Кальюлайд.