Аудит Госконтроля выявил в оборонных закупках сдерживание ценовой конкуренции

В некоторых случаях ограничительные условия были обоснованными – например, когда способность к взаимодействию с союзниками или тактика подразделения требует определенного оснащения. Однако в других рассмотренных случаях устанавливались технические условия, означавшие закупку оснащения у конкретного производителя, хотя на рынке также были и подходящие альтернативы, которые могли дать финансовую экономию.

По мнению Госконтроля, техническое описание необоснованно ограничивало количество оферентов. В десяти случаях из 17 закупок ценовой конкуренции не возникло.

Согласно Закону о государственных закупках, в оборонных закупках допускается применять исключения, однако, по мнению Госконтроля, применение исключений в проанализированных закупках не всегда было четко обосновано. Зачастую для применения конкретного исключения отсутствовало содержательное обоснование. Хотя обоснование и соответствовало требованиям процедуры тендера, использованные аргументы могли, по сути, обосновать принятие решения в пользу применения исключений в ходе каждой оборонной закупки.

Кроме того, используемые обоснования не всегда подтверждались на практике. В некоторых случаях необходимость провести тендер с необъявленными переговорами и запросить оферту у одного предприятия обосновывалась отсутствием альтернатив на рынке или сопутствующими техническими проблемами, хотя в действительности альтернативы имелись и новое оснащение потребовало бы лишь некоторой переподготовки. Периодическая переподготовка не является чем-то незнакомым для подразделений Сил обороны, поэтому данного обоснования недостаточно.

Хотя Силы обороны и получили оснащение, подходящее для их задач, Госконтроль обнаружил, что в рамках некоторых проведенных закупок либо было закуплено недостаточное количество оснащения, либо было заказано гораздо больше оснащения, чем первоначально планировалось в рамках закупок. Это могло означать закупку такого количества оснащения, которое не позволяет подразделениям Сил обороны выполнять свои задачи способом, установленным Силами обороны в оперативном и тактическом отношении. С другой стороны, это также может означать, что до закупки было определено количество, для которого были запрошены оферты, но впоследствии были заключены договоры на закупку гораздо большего количества. Такой образ действий непрозрачен и не может гарантировать успех наиболее выгодной оферты.

Госконтроль установил, что в некоторых случаях возникали проблемы с качеством при использовании оснащения, закупленного для Сил обороны, что приводило либо к более легкой порче оснащения и необходимости ремонта, либо к более высокому расходу боеприпасов.

Хотя издержки за срок службы оборонного оснащения могут составлять значительную часть общих затрат на те возможности, которые развиваются в Силах обороны, в ходе закупки трудно проверить и гарантировать, что при оценке задним числом будут иметь место согласованные издержки за срок службы. Размер издержек за срок службы служил одним из критериев оценки лишь в последние годы, и то не во всех закупках и не с одинаковой значимостью.

В случае закупок, входивших в выборку данного аудита, аудит не дал исчерпывающего ответа о том, как же все-таки в ходе закупок определяется размер реалистичных издержек за срок службы, и как обеспечивается порядок, при котором затраты остаются в согласованных пределах и не влекут за собой дополнительных расходов. Данные закупки показывают, что решения принимаются скорее на основании стоимости приобретения. Ни в одной из проанализированных закупок издержки за срок службы не были определяющим фактором при принятии решений. Кроме того, размер издержек за срок службы не фиксируется и связанные с этим гарантии никак не рассматриваются в последующих рамочных договорах или договорах о закупках.

В ходе аудита Госконтроль также хотел выявить причины, обусловившие возникновение проблем с организацией закупок. Частично причиной послужила неясность задач и ответственности Министерства обороны и подведомственных ему учреждений в сфере закупок, царившая в 2014–2019 годах. Кроме того, в течение этого периода учреждения не имели согласованного унифицированного распорядка (например, касательно того, как проводить обзоры рынка, как составлять технические спецификации или как документировать всю закупочную деятельность) или не применяли его на практике.

В целях продолжения изменений, начатых одновременно с созданием Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK), в 2018 году была инициирована реформа порядка осуществления закупок, которая завершится в 2023 году. В рамках реформы запланированы, реализованы и частично внедрены несколько важных изменений. Если все запланированное реализуется, то будут созданы предпосылки для того, чтобы эти недостатки не возникали при будущих закупках, а проведение тендеров будет более прозрачным и эффективным, чем раньше. Аудитируемые пообещали учесть рекомендации Государственного контроля, которые призваны поддержать проводимую реформу.

Государственный контроль публикует краткое изложение аудиторского отчета «Планирование и экономическая эффективность крупномасштабных оборонных закупок», полный же текст отчета как материал, содержащий оборонную информацию, предназначен для внутриведомственного использования.