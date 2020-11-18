Одна из камер измерения скорости с шоссе Таллинн-Тарту поменяет местоположение

В связи со строительством виадука Выыбу на этой неделе будет камера измерения скорости, расположенная на 67,8-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухмаа, будет переставлена в новое место, пишет Tartu Postimees.
Устройство будет перенесено на 6,6-й км шоссе Тарту-Тиксоя, деревня Тяхтвере.
Сначала будут выполнены работы по настройке, а регулирование дорожного движения будет адаптировано к новым условиям. Измерение происходит в направлении Тиксоя-Тарту.
Департамент шоссейных дорог сообщить участникам дорожного движения, когда камера измерения скорости будет включена.