Ср, 18.11.2020
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Март Хельме
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  • Одна из камер измерения скорости с шоссе Таллинн-Тарту поменяет местоположение

Одна из камер измерения скорости с шоссе Таллинн-Тарту поменяет местоположение

Камера измерения скорости.

ФОТО: Mailiis Ollino /Pärnu Postimees

В связи со строительством виадука Выыбу на этой неделе будет камера измерения скорости, расположенная на 67,8-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухмаа, будет переставлена в новое место, пишет Tartu Postimees.

Устройство будет перенесено на 6,6-й км шоссе Тарту-Тиксоя, деревня Тяхтвере.

Сначала будут выполнены работы по настройке, а регулирование дорожного движения будет адаптировано к новым условиям. Измерение происходит в направлении Тиксоя-Тарту.

Департамент шоссейных дорог сообщить участникам дорожного движения, когда камера измерения скорости будет включена.

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