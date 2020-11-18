Крупный наркоторговец проведет за решеткой 14 лет

Суд приговорил его к десяти годам тюрьмы. За счет предыдущего условного срока наказание увеличилось на четыре года, поэтому Петр проведет за решеткой 14 лет.

Также он должен будет выплатить в качестве штрафа и покрытия расходов на экспертизы 7714.50 евро.

Согласно обвинению, Петр занимался обращением амфетамина и метамфетамина с целью заработать минимум 111 431,60 евро, то есть для получения крупного дохода. Также он обвинялся в незаконном обращении с огнестрельным оружием и звукоглушителем. Также Петр обвинялся в угрозе убийством, было основание бояться исполнения угроз и попытки убийства другого человека.

Обвиняемый признал свою вину. Доказательства и показания потерпевшей стороны, по оценке суда, также доказывают вину.

Петр уже ранее наказывался в уголовном порядке.

Решение суда еще не вступило в силу.