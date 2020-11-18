Недельные запасы Продуктового банка сократились до критического уровня

11–12 декабря каждый сможет внести свой вклад в дни сбора продуктов питания в крупных магазинах Эстонии.

«Если в 2019 году мы обслуживали в среднем 8 600 клиентов в неделю по Эстонии, то сегодня это число увеличилось вдвое», - сказала руководитель проектов и пресс-секретарь Продуктового банка Лийна Пеэске, по словам которой во время весенней чрезвычайной ситуации Продуктовому банку удалось собрать пожертвования как от местных, так и от иностранных компаний, но, к сожалению, теперь субсидии уменьшились.

По последним данным Департамента статистики, в 2018 году в относительной бедности жили 21,7 процента населения Эстонии, а в абсолютной бедности 2,4 процента. Из-за коронакризиса этот процент грозит расти и дальше. В 2018 году 4,9 процента домохозяйств с одним взрослым жили в абсолютной бедности, а 35,4 процента - в относительной бедности. Наибольшее количество семей, живущих в бедности, было в Харьюмаа и Таллинне - 11 501 и 7 078 одиноких родителей соответственно.

«Есть несколько способов помочь Продуктовому банку: стать волонтером в дни сбора еды, пожертвовать еду в магазине или электронном магазине. Финансовая поддержка также очень приветствуется»,- отметила Пеэске, по словам которой учитывая необходимость минимизировать социальные контакты, можно также пожертвовать еду в электронных магазинах Barbora и Coop. Продовольствие для нуждающихся собирают в магазинах Rimi в течение декабря.

Пяске подчеркнула, что 11-12 декабря в дни сбора продуктов питания в декабре потребуются около 800 волонтеров со всей Эстонии, все они будут обеспечены необходимым защитным снаряжением с учетом мер против коронавируса. Зарегистрироваться в качестве волонтера можно на сайте Продуктового банка.

В пунктах раздачи Продуктового банка продовольственная помощь предоставляется только людям, ранее включенным социальными работниками в список получателей.