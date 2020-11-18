Известный нарвский политик обвинила оппонентов в закулисных сделках, досталось и соратникам

“Не было такого, что мне что-то пообещали, и я проголосовала”, - заявила Елена Каврус в ответ на обвинения.

Елена Каврус ответила, что у нее диплом магистра Калининградского Государственного университета (преподаватель химии) и 20 лет педагогического стажа, а также шестая категория андрагога. Но необходимой категории С1 по эстонскому языку действительно нет. При этом сейчас она получает второе высшее образование на эстонском языке.

Как принимаются решения?

Стремясь обвинить депутатов, сменивших правящую городом коалицию, Лариса Оленина задела и уходящую власть. По ее словам, депутат Екатерина Голубцова недавно получила место директора детского сада по протекции:

“Комиссия сделала ей шаг навстречу, хотя на конкурс пришли очень хорошие и более сильные кандидаты”, - написала Лариса Оленина.

Председателем конкурсной комиссии был недавно отправленный в отставку мэр Нарвы Алексей Евграфов. В эфире ETV+ экс-мэр не принял этот упрек, осторожно сказав, что Лариса Владимировна только высказала свое мнение о прошедшем конкурсе.

Сама Екатерина Голубцова предпочла не комментировать это высказывание.

Всего своей статье Лариса Оленина перечисляет шесть решений новой коалиции, старой коалиции и городской управы, которые, по ее словам, принимались или были задуманы в интересах конкретных депутатов или городских учреждений, которые они возглавляют. Впервые об этом пишет не комментатор в соцсети, а высокопоставленный городской политик с многолетним стажем.

Владимир Бутузов не согласен, что это обычный способ принятия решений:

“Ну, как без языка и образования Елена Каврус руководит вечерней школой? Ну как Екатерину Голубцову комиссия “протащила”? Может быть были и лучше кандидаты, но значит, нашлись качества, которые у Голубцовой лучше”.

Елена Каврус, которая является депутатом с 2017 года, также заверяет, что решения принимаются не таким образом:

“Все вопросы обсуждались, и потом уже их выносили на голосование. И в обсуждении не присутствовал интерес кого-либо. В статье прослеживается, что депутаты отрабатывали чьи-то интересы. Такого не было в обсуждении”.

Есть ли повод для расследования?

Горожане, которые комментировали ситуацию в соцсетях, отмечали, что с последним выпуском муниципальной газеты можно идти в правоохранительные органы, поскольку описанное похоже на коррупционные преступления. Дошел ли кто-то, неизвестно.

Борьбой с коррупцией в местных самоуправлениях занимается Полиция безопасности. На вопрос Rus.Postimees, обращался ли кто-то с заявлением после публикации, пресс-служба этого ведомства сообщила, что для КаПо неразумно разглашать, кто именно и по каким темам с ней связывался. Это необходимо, чтобы люди знали, что могут анонимно поделиться своими наблюдениями.

“Опубликованное в медиа также может содержать информацию, важную для правоохранительного учреждения”, - добавил пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусеп.

Но, по его словам, на данную ситуацию, прежде всего, стоит обратить внимание Рийгикогу:

“В данном случае имеется причина обратиться всё же к законодателю, поскольку т.н. сидение на нескольких стульях может привести к коррупционно опасной ситуации. Однако, нынешняя юридическая практика этого однозначно не запрещает.