Известный нарвский политик обвинила оппонентов в закулисных сделках, досталось и соратникам

В пятницу, 13 ноября в нарвской муниципальной газете Narva Linnaleht вышла статья заместителя председателя городского собрания Нарвы Ларисы Олениной, в которой она эмоционально обвиняла депутатов, вышедших из правящей коалиции, в предательстве. Некоторые отрывки можно понять, как обвинения в коррупции, причем не только в адрес “перебежчиков”, но, попутно, и в адрес старой коалиции, и городской управы.
Персональные упреки - каждому из семерых
Лариса Владимировна упомянула недобрым словом в своей статье каждого из семерых депутатов, которые покинули старую правящую коалицию, чтобы создать новую. Больше всего досталось Владимиру Бутузову - за то, что городская управа выкупила здание автомастерской, чтобы снести его.
Гаражи между стадионом Kalev-Fama и будущей государственной гимназией принадлежали Александру Брокку - известному в Нарве предпринимателю и меценату. Здесь производили покраску автомобилей и антикоррозийную обработку. Автомастерские мешали и стадиону, и будущей госгимназии. Владелец готов был продать их за 150 тысяч евро, управа заказала две независимые оценки, одна из них показала рыночную цену 27 тысяч, другая - 88 тысяч. В итоге стороны договорились о сумме в 57 тысяч евро.
“Мы услышали его последнюю просьбу и купили гаражи у Кесклиннаской школы за 57 тысяч евро, хотя их стоимость 27 тысяч евро; - пишет Лариса Оленина в Narva Linnaleht о Владимире Бутузове. - Но Владимир Николаевич очень хотел услужить, удружить одному очень влиятельному человеку Александру Брокку и усиленно лоббировал этот вопрос”.
Александр Брокк сказал, что не просил депутата лоббировать его интересы. По словам Брокка, цену в 57 тысяч ему предложил бывший мэр Алексей Евграфов. Предприниматель считает, что автомастерская стоит гораздо дороже, но он согласился на такую цену, чтобы не мешать строительству гимназии. После чего также отозвал из суда иск против города, в котором оспаривал детальную планировку этого участка.
“Заметьте, все поддержали это решение - и оппозиция, и коалиция проголосовали единогласно. Такое очень редко случается”, - сказал он о выкупе гаражей.
Владимир Бутузов сказал, что не имел какого-то особого влияния на этот вопрос:
“После управы документы поступают в городское собрание. Председатель распределяет их по профильным комиссиям. Решение комиссий имеет рекомендательный характер для депутатов. Они также подтвердили стоимость и то, что нужно выкупить эти гаражи, чтобы снести их. После этого решение принимали депутаты, в том числе и Лариса Оленина поднимала руку и голосовала за это предложение”.
Депутат Бутузов отмечает, что сносить гаражи всё равно было необходимо.
“Где Бутузов выступал и говорил о том, что нужно не 27 тысяч заплатить за гаражи, а 57? - спрашивает Владимир Бутузов. - Можно послушать запись. Единственное, что я подтверждал - то, что их нужно снести, они мешают и гимназии, и футбольному стадиону”.
Владимир Бутузов считает, что эти обвинения были высказаны сгоряча, сразу после отставки мэра и председателя горсобрания.
Получить дополнительный комментарий Ларисы Олениной об этих обвинениях корреспонденту Rus.Postimees не удалось.
Другой депутат-участник новой коалиции Елена Каврус - и.о. директора школы для взрослых. По словам Ларисы Олениной, новая коалиция пообещала ей, что конкурс на место директора объявлять не будут, поскольку Елена не смогла бы его выиграть: у нее нет педагогического образования и категории С1 по эстонскому языку, которая обязательна для участия в конкурсе на должность директора.
“Не было такого, что мне что-то пообещали, и я проголосовала”, - заявила Елена Каврус в ответ на обвинения.
Елена Каврус ответила, что у нее диплом магистра Калининградского Государственного университета (преподаватель химии) и 20 лет педагогического стажа, а также шестая категория андрагога. Но необходимой категории С1 по эстонскому языку действительно нет. При этом сейчас она получает второе высшее образование на эстонском языке.
Как принимаются решения?
Стремясь обвинить депутатов, сменивших правящую городом коалицию, Лариса Оленина задела и уходящую власть. По ее словам, депутат Екатерина Голубцова недавно получила место директора детского сада по протекции:
“Комиссия сделала ей шаг навстречу, хотя на конкурс пришли очень хорошие и более сильные кандидаты”, - написала Лариса Оленина.
Председателем конкурсной комиссии был недавно отправленный в отставку мэр Нарвы Алексей Евграфов. В эфире ETV+ экс-мэр не принял этот упрек, осторожно сказав, что Лариса Владимировна только высказала свое мнение о прошедшем конкурсе.
Сама Екатерина Голубцова предпочла не комментировать это высказывание.
Всего своей статье Лариса Оленина перечисляет шесть решений новой коалиции, старой коалиции и городской управы, которые, по ее словам, принимались или были задуманы в интересах конкретных депутатов или городских учреждений, которые они возглавляют. Впервые об этом пишет не комментатор в соцсети, а высокопоставленный городской политик с многолетним стажем.
Владимир Бутузов не согласен, что это обычный способ принятия решений:
“Ну, как без языка и образования Елена Каврус руководит вечерней школой? Ну как Екатерину Голубцову комиссия “протащила”? Может быть были и лучше кандидаты, но значит, нашлись качества, которые у Голубцовой лучше”.
Елена Каврус, которая является депутатом с 2017 года, также заверяет, что решения принимаются не таким образом:
“Все вопросы обсуждались, и потом уже их выносили на голосование. И в обсуждении не присутствовал интерес кого-либо. В статье прослеживается, что депутаты отрабатывали чьи-то интересы. Такого не было в обсуждении”.
Есть ли повод для расследования?
Горожане, которые комментировали ситуацию в соцсетях, отмечали, что с последним выпуском муниципальной газеты можно идти в правоохранительные органы, поскольку описанное похоже на коррупционные преступления. Дошел ли кто-то, неизвестно.
Борьбой с коррупцией в местных самоуправлениях занимается Полиция безопасности. На вопрос Rus.Postimees, обращался ли кто-то с заявлением после публикации, пресс-служба этого ведомства сообщила, что для КаПо неразумно разглашать, кто именно и по каким темам с ней связывался. Это необходимо, чтобы люди знали, что могут анонимно поделиться своими наблюдениями.
“Опубликованное в медиа также может содержать информацию, важную для правоохранительного учреждения”, - добавил пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусеп.
Но, по его словам, на данную ситуацию, прежде всего, стоит обратить внимание Рийгикогу:
“В данном случае имеется причина обратиться всё же к законодателю, поскольку т.н. сидение на нескольких стульях может привести к коррупционно опасной ситуации. Однако, нынешняя юридическая практика этого однозначно не запрещает.
О политических решениях, остающихся в рамках закона, и о политической культуре Полиция безопасности комментариев не дает”.