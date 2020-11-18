В Берлине прошел многотысячный протест против COVID-ограничений

В Берлине в среду, 18 ноября, прошла массовая демонстрация противников ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, а также антипрививочников. По оценкам полиции, на протест вышли от 5 до 10 тысяч человек. За порядком следили 2000 полицейских. Правоохранители призывали протестующих разойтись из-за несоблюдения гигиенических правил, поскольку многие участники были без защитных маски и не соблюдали дистанцию, а затем объявили мероприятие завершенным. Участники, однако, не последовали указаниям. Полиция применила водометы и, по сведениям некоторых СМИ, слезоточивый газ, пишет Deutsche Welle.