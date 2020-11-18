На уроки пустят только младшеклассников: коронавирус добрался до еще одной школы

Кризисная комиссия вместе с Департаментом здоровья решили пока отправить до 25 ноября на удаленное обучение учеников 5-12-х классов и учителей, входящих в круг близких контактов. Ученики 1-4-х классов продолжают посещать школу, но детям должна быть обеспечена возможность носить маски в классах. В автобусах детям также строго рекомендуется носить маски. Детские сады продолжают работать в привычном режиме, пишет Tartu Postimees.

Работа Молодежного центра и кружков временно прекращается, а спортзал средней школы Луунья закрывается пока также до 25 ноября. Также Центр культуры Луунья решил до конца года отменить запланированные мероприятия.

За развитием ситуации продолжают следить, следующее собрание кризисной комиссии состоится 23 ноября в 9 часов, где будут приняты при необходимости новые решения. При быстром изменении ситуации комиссия будет созвана незамедлительно.