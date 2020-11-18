Ср, 18.11.2020
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  • "Белавиа" продлила приостановку полетов по ряду направлений, включая Эстонию, Латвию и Россию

"Белавиа" продлила приостановку полетов по ряду направлений, включая Эстонию, Латвию и Россию

Самолеты "Белавиа" в аэропорту Минска.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку выполнения полетов по ряду направлений.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов по ряду направлений», - сообщает авиаперевозчик на своем сайте.

Так, по 14 декабря приостановлены рейсы в Ригу и Таллинн, по 26 ноября - в Баку, по 14 декабря - в Ларнаку, по 1 января - в Ашхабад. Кроме того, по 27 марта 2021 года не будут выполняться рейсы в Будапешт и Алматы.

По 30 ноября приостановлены рейсы во все пункты Грузии, кроме Тбилиси - Минск. Также в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации приостановлены рейсы во все пункты России, кроме московского "Домодедово", проинформировали в "Белавиа".

"Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 30 марта 2021 года", - отметили в авиакомпании.

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