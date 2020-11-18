"Белавиа" продлила приостановку полетов по ряду направлений, включая Эстонию, Латвию и Россию

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов по ряду направлений», - сообщает авиаперевозчик на своем сайте.

Так, по 14 декабря приостановлены рейсы в Ригу и Таллинн, по 26 ноября - в Баку, по 14 декабря - в Ларнаку, по 1 января - в Ашхабад. Кроме того, по 27 марта 2021 года не будут выполняться рейсы в Будапешт и Алматы.

По 30 ноября приостановлены рейсы во все пункты Грузии, кроме Тбилиси - Минск. Также в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации приостановлены рейсы во все пункты России, кроме московского "Домодедово", проинформировали в "Белавиа".