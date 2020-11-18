Министр образования Репс не видит причин для своей отставки

Министр подчеркивает, что если за автомобиль уплачен налог на специальную льготу, то его можно использовать и в личных целях. В то же время она принесла извинения тем людям, чувство справедливости которых было нарушено. «Я, конечно, прошу прощения за нарушение чувства справедливости», - сказала Репс в эфире программы Otse Postimehest.

Майлис Репс подчеркнула, что при анализе ситуации следует учитывать два аспекта - юридический и по существу. Министр посчитала важным подтвердить, что помимо налога на специальную льготу, уплаченного за автомобиль, ни одного водителя не заставляли оказывать ей услугу. «Что касается взаимоотношений с водителем, то в контракте указано, что он будет обслуживать министра, если были договоренности. И, конечно же, это были договоренности и предложения, сделанные самим водителем», - сказала Репс. В то же время она признала, что подобное ведение дел, безусловно, может задевать чувство справедливости людей, и здесь она сделает свои собственные выводы, чтобы в будущем лучше организовать свои рабочие графики, пишет Postimees.

По оценке Репс, у нее нет причин уходить в отставку, потому что она предана своей работе. «Если толкование этой темы в ключе скандала или, исходя из-за какого-либо другого аспекта, начинает мешать моей работе, и моя работа - быть доступной в сфере образования 24 часа в сутки, тогда, конечно, я должен внести соответствующие исправления», - подтвердила Репс.