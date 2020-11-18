Картина дня: рейтинги русских школ, коронавирус унес очередную жизнь и скандал вокруг Майлис Репс

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: на следующей неделе количество госпитализированных может приблизиться к 200

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр социальных дел Танель Кийк и заместитель генерального директора по вопросам охраны здоровья Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...

В Эстонии умер пациент с COVID-19, заразились 274 человека

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5539 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 274, то есть 4,9% от общего количества тестов. Читать далее...

Министр образования Репс не видит причин для своей отставки

Вчера вечером вокруг министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия), разразился скандал, когда в Õhtuleht появился материал о том, как министр использует служебную машину также для частных поездок, в том числе для перевозки детей в школу. Читать далее...

Кальюлайд: чем скорее Репс уйдет в отставку, тем меньше пострадает государство

Член Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд прокомментировал спорное использование министром Майлис Репс служебных льгот. По его мнению, она должна подать в отставку. Читать далее...

Кылварт: какой бы ни была ситуация, праздники мы отметим красиво

Сегодня прошла пресс-конференция на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, советник отдела эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко, старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет и руководитель предприятия Park Kadriorg Айн Ярве. Читать далее...

Известный нарвский политик обвинила оппонентов в закулисных сделках, досталось и соратникам

В пятницу, 13 ноября в нарвской муниципальной газете Narva Linnaleht вышла статья заместителя председателя городского собрания Нарвы Ларисы Олениной, в которой она эмоционально обвиняла депутатов, вышедших из правящей коалиции, в предательстве. Некоторые отрывки можно понять, как обвинения в коррупции, причем не только в адрес “перебежчиков”, но, попутно, и в адрес старой коалиции, и городской управы. Читать далее....

Рейтинги русских школ: выше всего баллы у частной гимназии

Лучшую сумму баллов по результатам двух госэкзаменов в этом году набрала среди русских школ Частная гимназия Сакала. Читать далее...

В Эстонии педофилы очень легко находят своих жертв

Хотя родители учат детей не разговаривать на улице с незнакомцами и, тем более, никуда с ними не ходить, не так много предупреждают об опасностях интернета. Однако, по данным полиции, использование интернета становится все более и более распространенным явлением для привлечения несовершеннолетних к сексу и вымогательства их фотографий порнографического содержания. Насколько точно это распространено, никто не знает, поскольку счет таких случаев не ведется. Это один из самых скрытых видов преступлений. Читать далее...

Райк: следить за детьми для меня неприемлемо