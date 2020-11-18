Правящий союз представил Рийгикогу законопроект по референдуму о браке

Согласно законопроекту, инициированному Консервативной народной партией Эстонии, Центристской партией и партией «Отечество», референдум должен пройти 18 апреля 2021 года, и на него будет вынесен вопрос: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом между мужчиной и женщиной?»

По словам представившего законопроект председателя парламентской фракции EKRE Сийма Похлака, организация референдума призвана разрешить патовую ситуацию в обществе между сторонниками традиционных ценностей и их разрушителями. «На референдуме о браке народ сможет придать юридическую силу вопросу, должно ли государство пойти на поводу у громких требований предоставить гомосексуалистам право на брак и усыновление, или мы считаем брак союзом исключительно мужчины и женщины – так, как это всегда было в западной цивилизации, - сказал Похлак. – В Эстонии есть заинтересованные группы и партии, которые не хотят считать мнение народа по данному вопросу важным. Мы же напротив считаем, что политики и партии не должны игнорировать в таком принципиальном вопросе ценностей мнение граждан». Он добавил: «Всенародное голосование придаст мнению народа юридическую силу, которую политики и государственные служащие должны учесть».

Похлак считает, что референдум не лишит ни одну общественную группу никаких прав: «Цель референдума – зафиксировать позицию граждан как высшей конституционной силы по вопросу, какие социальные отношения государство на уровне законов должно считать заслуживающими защиты и поддержки».