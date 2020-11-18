В Ида-Вируской центральной больнице вспышка коронавируса
Из-за вспышки Covid-19 в Клинике восстановительного лечения и сестринской помощи Ида-Вируской центральной больницы вводится запрет на посещение и 14-дневный карантин. В течение этого времени в отделения восстановительного лечения и сестринской помощи не будут принимать на лечение новых пациентов и не станут выписывать уже прошедших лечение.
Клиника восстановительного лечения и сестринской помощи находится в Ярвеской части Кохтла-Ярве, в 15 километрах от корпуса активного лечения Ида-Вируской центральной больницы, расположенного в Ахтме.
За выявлением в начале этой недели первого имевшего признаки вирусного заболевания пациента было проведено масштабное тестирование и, согласно первым результатам, на сегодняшний день коронавирус обнаружен более чем у десяти работников и пациентов Клиники восстановительного лечения и сестринской помощи. Большая часть из них болеют бессимптомно.
Для организации сестринской помощи в период карантина ведется сотрудничество с Нарвской и Раквереской больницами.