В Ида-Вируской центральной больнице вспышка коронавируса

Из-за вспышки Covid-19 в Клинике восстановительного лечения и сестринской помощи Ида-Вируской центральной больницы вводится запрет на посещение и 14-дневный карантин. В течение этого времени в отделения восстановительного лечения и сестринской помощи не будут принимать на лечение новых пациентов и не станут выписывать уже прошедших лечение.