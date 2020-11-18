Депутаты Рийгикогу от EKRE осудили Майлис Репс

«Мы категорически это не одобряем. Ясно то, что нам это не подходит, нам это не нравится», - заявил председатель парламентской фракции EKRE Сийм Похлак.

Член фракции EKRE Пеэтер Эрнитс сообщил, что в среду утром он спросил у Майлис Репс, почему водитель министерства возит ее детей в школу, на тренировки и на дни рождения.