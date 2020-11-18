Депутаты Рийгикогу от EKRE осудили Майлис Репс

Депутаты Рийгикогу от входящей в правительственную коалицию Консервативной народной партии (EKRE) порицают министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) за то, что водитель министерства возит ее детей на служебном автомобиле в школу и на кружки, передает Rus.ERR.
«Мы категорически это не одобряем. Ясно то, что нам это не подходит, нам это не нравится», - заявил председатель парламентской фракции EKRE Сийм Похлак.
Член фракции EKRE Пеэтер Эрнитс сообщил, что в среду утром он спросил у Майлис Репс, почему водитель министерства возит ее детей в школу, на тренировки и на дни рождения.
«Майлис ответила, что все должно быть в порядке, но я так не думаю. У министра достаточно денег, чтобы оплатить доставку своих детей», - отметил Эрнитс, добавив, что поведение Репс неприемлемо.