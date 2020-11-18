Полиция проверила сотню водителей и обнаружила полсотни нарушений

Если примерно для половины водителей соблюдение правил дорожного движения является исключением, а не повседневной нормой, это явно опасный знак. Полиция пообещала уделять дорожному движению еще больше внимания, чтобы снизить риски и предотвратить несчастные случаи. Но недостаточно того, чтобы водители ездили безопасно только для того, чтобы угодить полиции, пишет Sakala.

Полиция работает с приближенной к максимальной нагрузкой, поэтому дорожное движение может стать безопасным в первую очередь из-за образа мыслей самих водителей. Специалист отдела коммуникаций Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сказала, что водители должны понимать: если в пути человек занимается телефоном, в этом время он не занимается вождением. Также надо понимать, что светофор - это не игра «Проскочи, может, ничего не случится» за счет других участников дорожного движения , нельзя топить педаль газа в пол и ездить в нетрезвом виде.

Как сообщает полиция, к сожалению, если в дорожном движении в течение долгого времени не происходит ничего ужасного, это усыпляет бдительность водителей представлением, что безопасность движения является само собой разумеющейся. Но это не так. В первую очередь, это вопрос выбора каждого участника дорожного движения - гнать или нет, пристегивать ремень безопасности или нет. Этим летом в Вильяндимаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб молодой человек. В съехавшем в кювет и перевернувшемся на крышу автомобиле от смертельных травм его не спасло ничто, поскольку он не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажир остался жив, поскольку был пристегнут. Одним из факторов, который стал вопросом жизни и смерти, был выбор самих участников дорожного движения — предотвратить худшее и защитить себя или нет.

График ДТП в Вильяндимаа. Статистика 2020 за 10 месяцев. ФОТО: Politsei

«Еще одна растущая тенденция на улицах Вильянди — это совершение маневров в последнюю минуту, - говорит Вирк. - В основном на перекрестках, но также и во время обгонов, что по своей сути является одним из самых рискованных маневров. Здесь также нужно решить, стоит ли попытаться выиграть секунду или все же сохранить жизнь». Она отметила, что никто не выезжает на дорогу с мыслью, что с ним сегодня может случиться что-то плохое. Любая трагедия становится абсолютно неожиданной. Но даже, казалось бы, незначительное нарушение может привести к череде таких событий, что поездка закончится грудой металлолома, необратимым ущербом для здоровья или, в более серьезных случаях, чьей-то смертью.

В этом году в Вильяндимаа почти каждый месяц происходит несколько ДТП, в которых травмируются люди. Исключением был апрель, когда не произошло ни одной тяжелой аварии, и пока еще таким месяцем является этот ноябрь. Темной осенью с переменчивой погодой всем тяжело быть на дороге заметными для других.

«Если к этому уравнению добавить результаты рейда, останется только с надеждой трижды плюнуть через плечо, - сказала Вирк. - Но те, кто не хочет полагаться на суеверия, должны сделать перезагрузку перед тем, как сесть в следующий раз за руль, и подумать о том, что и почему ему рассказали о безопасности дорожного движения в автошколе».