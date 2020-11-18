Большой обзор ⟩ Первая сотня крупнейших фирм Эстонии неприступна, как закрытый клуб

Postimees в восьмой раз составляет рейтинг 100 крупнейших компаний Эстонии, и с сожалением приходится констатировать, что в рейтинге все меньше и меньше новых компаний. Если в 2014 году в рейтинге было 11 новичков, то за последние два года их было всего восемь.

За эти восемь лет восьми лет в рейтинге доминировали розничные сети, топливные, транзитные и оптовые компании и банки. Среди новичков в последние годы также в основном преобладали транзитные и оптовые компании.

Однако похоже, что прошлый год был последним годом застоя. С одной стороны, некоторые, хотя и не очень большие, корректировки в рейтинг вносит коронавирус; с другой, в первую сотню войдут, наконец, и IT-компании и стартапы. Первая ласточка появилась в рейтинге этого года, в следующем году должно прийти пополнение.

Первой технологической фирмой, вошедшей в сотню крупнейших компаний, стала компания каршеринга Bolt Technology, занявшая 56-е место с оборотом 148 миллионов. В то же время можно сказать, что технологический сектор ждет светлое будущее, поскольку компании информационных технологий Nortal не хватило для попадания в первую сотню самой малости.

Компания-разработчик программного обеспечения Pipedrive, контрольный пакет акций которой был продан на прошлой неделе инвестиционной компании Vista Equity Partners, в результате чего ее предполагаемая стоимость составила 1,24 миллиарда евро, в прошлом году могла похвастать оборотом в 48,9 миллиона евро. По обороту Pipedrive является 200-м крупнейшим предприятием Эстонии.

Основанная эстонцами компания по переводу валюты TransferWise не зарегистрирована в Эстонии, но нам нравится думать, что она тоже наша. Объем продаж TransferWise за финансовый год, закончившийся в марте, составил 302,7 миллиона фунтов стерлингов, или 339 миллионов евро, что поставило бы ее не 31-е место в нашем рейтинге.

Фирм-миллиардеров нет

По данным Департамента статистики Эстонии, совокупный оборот эстонских предприятий в 2019 году увеличился на 10,7% до 67,85 млрд евро, но рост оборота ста крупнейших предприятий остался более скромным - на 7,6%, до 22,7 млрд евро. Общая прибыль всех компаний увеличилась на 72 процента до пяти миллиардов евро, но общая прибыль 100 крупнейших компаний увеличилась на 7,6 процента до 1,8 миллиарда евро. Это означает, что эстонские компании в целом росли значительно быстрее, чем 100 крупнейших компаний.

Если еще в 2016 году в Эстонии была компания с оборотом в один миллиард евро (Ericsson Eesti), то в последующие годы у нас не было компаний-миллиардеров. В то же время в прошлом году после перерыва в несколько лет было целых две компании с оборотом более 900 миллионов евро - Eesti Energia с наибольшим оборотом в 956 миллионов евро и Tallink на втором месте (949 миллионов евро).