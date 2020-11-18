Большой обзор ⟩ Первая сотня крупнейших фирм Эстонии неприступна, как закрытый клуб

- В число 100 крупнейших компаний по обороту вошли 8 новичков
- С годами число новых компаний в рейтинге уменьшилось
- Из фирм сектора технологий первым в рейтинг вошел Bolt
Уже несколько лет в нашей деловой среде заметна одна тенденция: первая сотня крупнейших компаний стала своего рода закрытым клубом, доступ к которому становится все труднее и труднее. Дело не в том, что нынешняя первая сотня создает препятствия для других. Скорее наоборот, в последние годы стало слишком мало крупных быстрорастущих компаний. Многие из тех, кто раньше достигал вершины, уже выбыли из нее.
Postimees в восьмой раз составляет рейтинг 100 крупнейших компаний Эстонии, и с сожалением приходится констатировать, что в рейтинге все меньше и меньше новых компаний. Если в 2014 году в рейтинге было 11 новичков, то за последние два года их было всего восемь.
За эти восемь лет восьми лет в рейтинге доминировали розничные сети, топливные, транзитные и оптовые компании и банки. Среди новичков в последние годы также в основном преобладали транзитные и оптовые компании.
Однако похоже, что прошлый год был последним годом застоя. С одной стороны, некоторые, хотя и не очень большие, корректировки в рейтинг вносит коронавирус; с другой, в первую сотню войдут, наконец, и IT-компании и стартапы. Первая ласточка появилась в рейтинге этого года, в следующем году должно прийти пополнение.
Первой технологической фирмой, вошедшей в сотню крупнейших компаний, стала компания каршеринга Bolt Technology, занявшая 56-е место с оборотом 148 миллионов. В то же время можно сказать, что технологический сектор ждет светлое будущее, поскольку компании информационных технологий Nortal не хватило для попадания в первую сотню самой малости.
Компания-разработчик программного обеспечения Pipedrive, контрольный пакет акций которой был продан на прошлой неделе инвестиционной компании Vista Equity Partners, в результате чего ее предполагаемая стоимость составила 1,24 миллиарда евро, в прошлом году могла похвастать оборотом в 48,9 миллиона евро. По обороту Pipedrive является 200-м крупнейшим предприятием Эстонии.
Основанная эстонцами компания по переводу валюты TransferWise не зарегистрирована в Эстонии, но нам нравится думать, что она тоже наша. Объем продаж TransferWise за финансовый год, закончившийся в марте, составил 302,7 миллиона фунтов стерлингов, или 339 миллионов евро, что поставило бы ее не 31-е место в нашем рейтинге.
Фирм-миллиардеров нет
По данным Департамента статистики Эстонии, совокупный оборот эстонских предприятий в 2019 году увеличился на 10,7% до 67,85 млрд евро, но рост оборота ста крупнейших предприятий остался более скромным - на 7,6%, до 22,7 млрд евро. Общая прибыль всех компаний увеличилась на 72 процента до пяти миллиардов евро, но общая прибыль 100 крупнейших компаний увеличилась на 7,6 процента до 1,8 миллиарда евро. Это означает, что эстонские компании в целом росли значительно быстрее, чем 100 крупнейших компаний.
Если еще в 2016 году в Эстонии была компания с оборотом в один миллиард евро (Ericsson Eesti), то в последующие годы у нас не было компаний-миллиардеров. В то же время в прошлом году после перерыва в несколько лет было целых две компании с оборотом более 900 миллионов евро - Eesti Energia с наибольшим оборотом в 956 миллионов евро и Tallink на втором месте (949 миллионов евро).
На третьем месте торговая группа Tallinna Kaubamaja, оборот которой в прошлом году составил 717 миллионов евро. Были две компании с оборотом от 600 до 700 евро и две с оборотом от 500 до 600 миллионов евро.
Чтобы войти в первую десятку крупнейших компаний, было достаточно оборота в 400 миллионов евро, а для попадания в топ-100 нужно было продать товаров и услуг на сумму не менее 86 миллионов евро.
Порог попадания в первую сотню - это, пожалуй, самое большое изменение, которое произошло за восемь лет. В 2012 году 67,7 миллиона евро было достаточно, чтобы попасть в таблицу лидеров, а это означает, что порог вырос на 28 процентов.
Как и каждый год, самую большую прибыль в прошлом году заработал Swedbank - 206 миллионов евро. Вторую по величине прибыль в 100,4 миллиона евро получил SEB, а третью, в размере 66 миллионов евро - Центр управления государственными лесами (RMK). Прибыль Swedbank в прошлом году стала восьмой по величине в истории эстонского бизнеса. Только сам Swedbank или его предшественник Hansapank получал когда-либо более высокую прибыль. В 2011 году Swedbank получил самую большую прибыль в истории Эстонии - 443 миллиона евро.
В первом квартале прошлого года было восемь компаний первой сотни с убытками - столько же, сколько и в 2018 году.
Распределение собственников 100 крупнейших компаний также остается очень стабильным. Среди крупных компаний доминируют компании, принадлежащие иностранным предприятиям - их целых 43, то есть столько же, сколько и в 2019 году. Также есть 43 предприятия с эстонскими частными владельцами, это в два раза больше, чем в 2018 году.
Большие компании не представлены на бирже
В развитых странах более крупные компании обычно котируются на бирже. К сожалению, у нас это не так. В прошлом году в топ-100 вошли только шесть биржевых компаний, по сравнению с семью в 2018 году. Среди биржевых компаний представлен Таллиннский порт, который по структуре акционеров можно было бы назвать государственным предприятием.
Доля государственных предприятий среди первой сотни крупнейших также довольно велика - целых восемь.
Если прогнозировать рейтинг следующего года, коронавирус не должен внести в него слишком значительных изменений. Tallink, вероятно, выпадет из первой десятки в середину списка, но это, вероятно, более или менее все большие изменения. Крупнейшая туристическая компания Estravel, а также крупнейшая развлекательная группа Apollo Grupp не попали в свежий рейтинг и, вероятно, не войдут в него и в следующем году.