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В Хабаровске более четырех месяцев продолжаются акции протеста сторонников экс-губернатора Сергея Фургала. Кроме известных активистов в крае задерживают журналистов сетевых изданий и блогеров. Их прогоняют через карусель задержаний, штрафов и арестов. Одного из журналистов вывезли в лес и угрожали ему пистолетом. Задержанные блогеры опасаются, что на них повесят организацию протестов.

Русская служба Би-би-си расспросила о новой тактике властей Хабаровского края журналистов и блогеров, которые, сами того не желая, из наблюдателей превратились в ньюсмейкеров.

"Карусель" для журналистов

С начала ноября в Хабаровске полиция начала массово задерживать журналистов интернет-изданий и блогеров, которые продолжают освещать акции протеста в поддержку экс-губернатора от ЛДПР Сергея Фургала. В то время, когда приезжие из Москвы и других городов журналисты вернулись из Хабаровска, а региональная пресса изначально не замечала происходящих в республике протестов, именно они стали главным источником информации.

Власти вменяют им статью об участии в несанкционированных акциях (20.2.6.1 КоАП РФ) в Хабаровске, на которых они в качестве журналистов выполняли свои профессиональные обязанности либо вели трансляции в блогах. Периодически их штрафуют за нарушение масочного режима.

"У меня пресс-карта "Арсеньевских вестей", есть редакционное задание, газета публикует мои репортажи и фотографии", - сказал Би-би-си Борис Жирнов, у которого было уже два суда. Первый вынес постановление о штрафе в 10 тысяч рублей, второй - об аресте на трое суток.

То же нарушение вменили журналистке портала Activatica Екатерине Бияк. Она рассказала Би-би-си, что задерживают людей "за хождение по проезжей части" и за нарушение масочного режима, а судят по другим статьям. Бияк провела под арестом двое суток.

"В качестве доказательства показали видео - я иду сбоку или с края колонны в хвосте. Я иду в маске по тротуару или по зеленой зоне. И пока я иду, я веду трансляцию, снимаю и комментирую, когда кричат лозунги - я тоже снимаю. Когда колонна останавливается на площади, я останавливаюсь спиной к администрации, чтобы снимать.

Судья смотрит и говорит: "Да, все доказано - принимала участие в несанкционированной акции", - рассказывает Бияк.

Правоохранители выбрали изматывающую тактику, подтверждают Би-би-си хабаровские журналисты. Между собой они прозвали ее каруселью: к журналистам теперь, как и ранее к активистам, применяют следующий подход: задержание - спецприемник - суд - штраф или арест, после которого опять происходит задержание по следующему делу и все повторяется по кругу.

Поскольку протесты длятся более четырех месяцев - это примерно 130 ежедневных шествий по Хабаровску, - на каждого освещающего акции журналиста и блогера может быть заведено по 130 административных дел, говорят собеседники Би-би-си.

"Меня взяли вечером в четверг, присудили в пятницу 10 тысяч рублей штрафа. А дальше сработала "карусель" - я только вышла из здания суда, как задержали и повезли в отделение по следующему делу. В субботу у меня был второй суд", - вспоминает Бияк.

Центральный районный суд Хабаровска сначала к штрафу, а затем к аресту на неделю приговорил автора Youtube-канала Angel id Андрея Соломахина, который освещал протесты с самого первого дня задержания Фургала. Блогер жаловался, что при повторном задержании его били в полицейской машине - травмы зафиксировало обследование.

В прогубернаторских СМИ Хабаровского края писали, что Соломахин "неоднократно проходил по проезжим частям Хабаровска, перекрывая их для движения пешеходов и автомобилей и выкрикивая лозунги". Его защита и коллеги это отрицают.

За освещение акции протеста полицейские задержали и журналиста газеты "Арсеньевские вести" и автора блога "Нетипичный хабаровчанин" Антона Курдюмова. Ему суд определил штраф 10 тысяч рублей и затем назначил сутки ареста. Позже его вновь задержали и присудили семь суток.

Журналиста Дмитрия Хетагурова задержали в тот момент, когда он привез к спецприемнику медикаменты для Соломахина. По той же статье ему дали пять суток ареста.

Блогеру Дмитрию Тимошенко суд вынес штраф и затем арестовал на десять суток.

Еще к нескольким блогерам и журналистам периодически приходят, звонят в дверь либо уже проинформировали по телефону о готовящемся суде.

Бияк, Жирнов и другие утверждают, что полицейские протоколы и обвинительные заключения пишутся под копирку.

Вывезли в лес, стреляли под ноги

Началось давление на журналистов за месяц до этих событий. Журналист издания RusNews Сергей Плотников (сейчас ведет свой блог под названием Сергей News) пропал 15 октября. Спустя несколько часов он вышел на связь и рассказал о похищении - семеро неизвестных в масках бросили его в микроавтобус и вывезли в лес за пределами Хабаровска.

Там его обвинили в "однобоком освещении" протестов, били, запугивали и угрожали.

"Один встал сзади и направил боевой пистолет ПМ (пистолет Макарова - прим. Би-би-си) в сторону моей ноги. Выстрелил один раз под ноги и сказал, что следующая пуля будет в голову, - рассказывал на следующей день каналу "Дождь" Плотников. - Потом меня привезли на кладбище, сняли наручники и отдали личные вещи и телефон и сказали не включать его раньше, чем через пять минут".

Блогер обратился в региональный Следственный комитет и передал личные вещи для экспертизы на предмет наличия следов пороха.

"Прошел месяц, но даже уголовное дело не возбудили. О вещах тоже речи не идет, экспертизу никто никакую не сделал", - сказал Би-би-си Плотников.

"Очевидно, для них я кость в горле. Всегда показываю только правду [...]. Моя команда всегда там, где происходит полицейский беспредел", - заявил он. Плотников обещает не бросать освещение протестов.

После случившегося с ним журналисты нескольких независимых СМИ, работающих в Хабаровске, в видеообращении попросили об оказании им защиты. Они подали заявление в Следственный комитет с просьбой защитить их и не мешать выполнять профессиональные обязанности.

На Change.org появилась петиция на имя Владимира Путина, авторы которой просят его обратить внимание и разобраться в ситуации в Хабаровском крае, где при поддержке врио губернатора "установился режим преследования".

Это не помогло - давление, задержание и аресты журналистов и блогеров продолжились.

Повесить протест на журналистов

В хабаровском спецприемнике порядка 70-80 мест содержания, рассказывают побывавшие там журналисты. Каждый день туда поступают по несколько человек, осужденные одним из пяти районных судов за участие в акциях протеста.

"Там обыкновенные камеры. На стенах надписи "АУЕ" (в 2020 году Верховный суд признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны) соседствуют с "Я/мы Фургал" и "Просыпайся страна, балом правит сатана", - вспоминает Бияк.

Из 30 занятых в приемнике мест больше половины арестованных - за участие в акциях в Хабаровске, добавляет она.

На блогеров и журналистов давят не только задержаниями, штрафами и административными арестами. В ход идут и разговоры "по душам".

В спецприемнике к задержанным приходил замруководителя краевого центра "Э" (центр по противодействию экстремизму УМВД по Хабаровскому краю) Александр Шустов.

"Когда он разговаривал со мной, то говорил: "Почему вы показываете только негатив? Почему вы не показываете вторую сторону?" Но у меня вопрос: дайте нам поговорить со второй стороной. Коллеги многократно просили об интервью с Дегтяревым, но нам всегда отказывали", - сказала Би-би-си Екатерина Бияк.

Приходил Шустов и к журналисту и YouTube-блогеру Борису Жирнову. Но он от разговора с сотрудником "экстремистского" отдела МВД отказался.

"Там в спецприемнике внизу комнатка для допросов. Он обратился ко мне: здравствуйте, я такой-то. Но о чем говорить с человеком, который должен бороться с террористами и экстремистами, а вместо этого гоняется за бабушками-старушками, которые всю жизнь проработали учителями и врачами?" - сказал Би-би-си Жирнов.

За вопросами замначальника Центра "Э" может стоять попытка повесить организацию протестов на журналистов, сделала вывод Екатерина Бияк.

"Шустов пытался вывести на разговор о том, почему люди выходят. И сводил к тому, чтобы журналисты вышли к протестующим и убедили их, чтобы они не выходили, дескать, его коллег-полицейских они не слушают. Возможно, они пытаются из журналистов сделать группу лиц, которая организовывает беспорядки. Не знаю, дело "Сети" никто не отменял", - тревожится Бияк.

Эти опасения разделяет Екатерина Ищенко из SotaVision.

"На нас пытаются навесить - если бы не было журналистов, то не было бы этих протестов. Нас подписывают под организаторов, хотя мы просто выполняем свою работу - освещаем протестное движение в Хабаровске, - говорит она Би-би-си. - У нас есть редакционные задания и пресс-карты. Властям не угодно, не хочется, чтобы о Хабаровске кто-то что-то слышал. Но если даже не будет журналистов, сами активисты будут снимать и распространять - ведь мы в XXI веке.

Зачем это властям

Александра Теплякова из Rus News считает, что у властей есть план задерживать по очереди всех тех, кто ведет трансляции с площади Ленина (там располагается здание краевого правительства - прим Би-би-си).

До начала протестов Александра работала на канале "Губерния", который считается лояльным краевым властям. Но после угроз журналистам издания увольнением за намерение освещать акции в поддержку Фургала она ушла с канала и теперь работает в сетевом издании.

"Я не боюсь, что задержат. Потому что я закон не нарушила. Но и в принципе за 130 дней, когда всего этого насмотришься, уже не так страшно. Морально готова, но конечно не хотелось бы. Если суд будет, буду обжаловать", - сказала она Би-би-си.

Журналисты и блогеры воспринимают действия полиции и судов давлением на СМИ, что, по словам Бияк, власти в кулуарах даже не скрывают.

По федеральным СМИ о протестах за несколько месяцев ничего не говорили, отмечает Екатерина Ищенко из SotaVision.

"Делается это, чтобы нигде никаких съемок не было и про Хабаровск можно было всем сказать, что Путин здесь всех переиграл, Дегтярев - его верный раб, а Хабаровск больше не митингует", - считает блогер Жирнов.

Власти сделали ставку на "максимальные репрессии", чтобы дожать протест, подтвердил Би-би-си близкий к правительству Хабаровского края собеседник. Он выступил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен делать официальные заявления в СМИ.

"Видимо [в администрации] считают, что если уберут трансляции блогеров, то воцарится порядок", - скептически оценивает стратегию властей собеседник Би-би-си.

Согласен с этим и координатор хабаровского штаба Алексея Навального Алексей Ворсин, который провел 10 суток под административным арестом в августе.

"На улицы людей выходит меньше, а смотрят все равно сотни тысяч. Каждый день идут стримы и смотрят по 50 -100 тысяч. Все это в режиме онлайн люди из из края и в других регионах смотрят. Отсюда и установка - давить, чтобы ничего не попадало в прессу, никто не видел что тут происходит", - рассуждает Ворсин.

Би-би-си отправила запросы в пресс-службу губернатора и краевое управление МВД.

Выбранная тактика вряд ли принесет руководству края успех, сомневается политолог Александр Кынев.

"Неважно сколько ходят (на протесты), важно сколько поддерживают. Антирейтинг у Дегтярева большой. И даже если мало выходят - борьба со вторичными проявлениями не даст результата. Любить Дегтярева все равно не будут, - уверен эксперт. - Если переломить ситуацию к весне не удастся, в таком случае (федеральный) центр не сможет выходить на выборы с этим врио, потому что люди придут на участки и проголосуют против".

Михаил Дегтярев все эти месяцы критиковал протестующих и даже допускал, что за ними стоят иностранные силы. На пресс-конференции в конце октября он говорил об угрозах и признавал, что "не чувствует себя в безопасности".

Правительство Хабаровского края 12 ноября объявило тендер на охрану Дегтярева. На сайте госзакупок размещен контракт ценой в 33 млн рублей: для врио ищут семерых охранников, его безопасность собираются обеспечивать 24 часа в сутки.

Протесты в Хабаровске

Сергей Фургал возглавил регион в 2018 году в результате неожиданной победы на выборах над руководителем края единороссом Вячеславом Шпортом.

Акции протеста в Хабаровске начались после задержания Фургала 9 июля. Его арестовали по обвинениям в причастности к организации нескольких убийств 15-летней давности.

В течение июля и августа в Хабаровске прошли самые массовые протестные акции в истории города. По оценкам наблюдателей, участников и СМИ 18 июля численность доходила до 85 тысяч человек. Городская мэрия Хабаровска, возглавляемая представителем "Единой России", оценивала численность протестных акций до 10 тысяч участников.