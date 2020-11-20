Культурный коп: из столичного режиссера - в следователи Ида-Вирумаа

Как попасть на работу в полицию

Поступить на службу в Департамент полиции и погранохраны на базе высшего образования возможно и не имея специального полицейского образования - в таком случае кандидаты проходят дополнительное обучение, в ходе которого они получают необходимые знания. Целью является предложить возможность людям, имеющим высшее образования, реализовать себя в сфере внутренней безопасности Эстонии и внести свой вклад в безопасность страны.

Департамент полиции и погранохраны оценивает в ходе процесса личностные качества человека, его ценности, то, насколько подходит предыдущий опыт человека для работы в полиции и то, имеет ли человек необходимые знания. С 2017 года программа длится примерно 18 недель, в ходе которой сотрудники, которые приступают на службу в качестве следователя, получают необходимые знания о защите порядка, самозащите, использовании огнестрельного оружия, процессе делопроизводства и пр.

Проходящие сейчас конкурсы можно посмотреть здесь.