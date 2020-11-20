Культурный коп: из столичного режиссера - в следователи Ида-Вирумаа

Филолог, тюремный охранник, сценарист, режиссер, учитель, следователь –что общего у этих профессий? Гораздо больше, чем кажется.
Накануне нашей беседы у нарвского следователя Елены Пазилиной сбылась мечта детства – она переехала на Кренгольм. «Больше года мы ждали, чтобы оформить эту квартиру, и вот этот день настал! – восторженно говорит Пазилина. – Здесь безумно красиво!»
В историческом здании бывшей тюрьмы Кренгольма этим летом она с мужем открыла арт-студию, на базе которой в планах создать и киностудию. В июле они также запустили благотворительную акцию с целью поддержать Нарвский роддом. Но почему сотрудница полиции решила не только заботиться о безопасности горожан, но и развивать культурную жизнь? На это есть несколько причин.
Сочетать несочетаемое
Хотя в 2005 году за плечами тогда еще 19-летней Елены была стрелковая школа и интерес к профессии полицейского, любовь к семиотике взяла вверх. «Я хотела изучать семиотику, но не прошла на бесплатное обучение, и в результате выбрала отделение русской филологии, продолжающее традиции лотмановской школы».
Учебу она совмещала с не самой типичной для филолога работой – охранником в наркоотделении Тартуской тюрьмы. «В работе сотрудника тюрьмы можно выделить две ключевые задачи: обеспечивать безопасность непосредственно самих заключенных, чтобы они не навредили ни себе, ни окружающим, и помогать осужденным вернуться на законопослушный путь, чтобы потом на свободе они могли стать достойными членами общества. К счастью, в современной тюрьме есть все для этого возможности: от получения образования до устройства на работу».
Елена прошла курс обучения на тюремного чиновника, но все-таки не видела своего будущего в тюремной системе: «Решила, что свой вклад я уже внесла и могу двигаться дальше».
После окончания Тартуского университета она переехала в Таллинн и поступила в магистратуру на киноотделение Балтийской школы кино и медиа (BFM). Так Елена стала изучать сценарное мастерство. В качестве очередного учебного задания она написала сценарий, но поскольку другой режиссер не нашел ему применения, Елена доработала его и решила экранизировать собственными силами. «В создании фильма меня поддержали мои однокурсники, а также преподаватель и продюсер Пирет Тиббо-Худгинс. В съемках была задействована техника киношколы, помог и Allfilm». Так Пазилина дебютировала в качестве режиссера с фильмом «Выстрел» («Lask»).
Роковой поворот
К сожалению, фильм сыграл роковую роль в ее дальнейшей судьбе. «Из-за него у меня начался конфликт с заведующим кафедрой. Подготовка к съемкам велась полгода, и все это время никто не высказывался против, в том числе и он, но по неизвестной мне до сих пор причине перед самыми съемками он хотел запретить другим студентам ехать на площадку, говорил, что это нарушает учебный процесс».
На протяжении всего постпродакшна фильма конфликт продолжался: Пазилина пыталась убедить преподавателя, что ничего страшного не произошло и она просто сняла короткометражный фильм, а он постоянно подчеркивал, что она сценарист, а не режиссер и ее амбиции никому не нужны. Елена тяжело переживала случившееся, но все равно практически с отличием прошла всю университетскую программу. «Но в 2011 году меня ждал сильнейший удар – меня завалили на защите диплома, поставили F. Безусловно, ключевую роль в таком результате сыграл тот конфликт. Были люди, которые звонили мне потом и говорили, что это несправедливо, но никто на мою защиту не встал и ничего сделать не смог».
«Для меня культура и безопасность тесно слились, я не вижу для себя одного без другого»
Нарвский следователь, владелица арт-студии Елена Пазилина
Спустя почти десять лет Елена говорит, что не затаила обиду: «Я уважаю его, он действительно много дал BFM, он был отличным преподавателем и выпустил много звезд кинематографа, но, к сожалению, со мной приключилась такая грустная история. Я до сих пор не была на его могиле, хотя хочу приехать и положить цветы. Я изначально не держала на него зла, мне было очень жаль, что все так сложилось и я не смогла найти нужных слов, чтобы объясниться и как-то себя оправдать. У меня на тот момент действительно не было амбиций стать режиссером, я просто посчитала, что мой сценарий достоин экранизации».
В 2014 году она все-таки получила диплом магистра искусств в области кино и медиа. «У меня не было ни долгов, ни претензий со стороны других преподавателей, поэтому я решилась написать на кафедру, а в ответ получила приглашение на защиту. Написала новую дипломную работу по фильму "Выстрел" и успешно защитилась».
Но тогда, в 2011 году, она решила уйти из эстонского кинематографа, по крайней мере на какое-то время, и переехала с мужем сначала в Финляндию, а потом в Швецию. «В тот период из-за болезни отца я часто приезжала в Нарву, поэтому успела поработать и в Солдинаской гимназии учителем современного искусства. В 2013 собиралась поступать в Лондонскую киношколу, но узнала, что папе осталось жить недолго, поэтому вернулась в Нарву окончательно».
Во имя безопасности
После возвращения в родной город она вспомнила о своем прежнем интересе к правоохранительным органам и подала документы в Нарвское отделение полиции. Поскольку у нее было высшее образование, нужно было только пройти дополнительное обучение в Академии МВД. Так Пазилина сначала стала следователем в группе по расследованию имущественных преступлений, а потом перевелась в отдел по борьбе с преступлениями против личности.
По ее словам, среднестатистический рабочий день следователя проходит на допросах, но опасности погрязнуть в рутине нет: «Во время дежурства следователь может столкнуться с широким спектром преступлений: семейное насилие, кражи, мошенничество, аварии с летальными исходами и т.д. Каждый эпизод – это отдельная история, поэтому всегда нужно быть собранным и помнить, что от результата твоей работы напрямую зависят судьбы людей».
Она отмечает, что следователь – процессуально независимое лицо, его задача – собирать доказательства и основываться только на фактах. «Конечно, нельзя принимать за чистую монету все, что тебе преподносят. У меня, например, были случаи, когда по результатам моей работы возбуждали дела о даче ложных показаний самими потерпевшими».
Самое сложное в работе следователя, по ее мнению, – заставить себя мыслить нестандартно. «Если мы говорим о серьезном преступлении и нужно найти как можно больше доказательств, нельзя позволить себе мыслить расхожими клише, иначе можно упустить важную деталь или улику. Поэтому так важно тренировать навык нестандартного мышления».
Как попасть на работу в полицию
Поступить на службу в Департамент полиции и погранохраны на базе высшего образования возможно и не имея специального полицейского образования - в таком случае кандидаты проходят дополнительное обучение, в ходе которого они получают необходимые знания. Целью является предложить возможность людям, имеющим высшее образования, реализовать себя в сфере внутренней безопасности Эстонии и внести свой вклад в безопасность страны.
Департамент полиции и погранохраны оценивает в ходе процесса личностные качества человека, его ценности, то, насколько подходит предыдущий опыт человека для работы в полиции и то, имеет ли человек необходимые знания. С 2017 года программа длится примерно 18 недель, в ходе которой сотрудники, которые приступают на службу в качестве следователя, получают необходимые знания о защите порядка, самозащите, использовании огнестрельного оружия, процессе делопроизводства и пр.
Проходящие сейчас конкурсы можно посмотреть здесь.
Будущее за креативной экономикой
Если в роли следователя Елена обеспечивает безопасность города, то как владелица арт-студии она надеется поспособствовать развитию креативной экономики. «Для меня культура и безопасность тесно слились, я не вижу для себя одного без другого. Я полицейский до мозга костей, это мое призвание, но как предприниматель я хочу внести свою маленькую лепту в облагораживание современного Кренгольма. Например, у меня большие планы на подвал в историческом здании тюрьмы. После ремонта там можно будет проводить арт-проекты, атмосферные киномероприятия, первое планируется посвятить Тарковскому. Конечная моя цель – съемки фильма и появление в Нарве киностудии».
Елена уверена, что каждому по силам сделать окружающий мир чуточку лучше, с этой целью она решила поддержать благотворительной акцией Нарвский роддом, поскольку над небольшими родильными отделениями всегда висит угроза закрытия. «Оба моих ребенка появились на свет в Нарвском роддоме, поэтому я решила поддержать наших прекрасных специалистов: все лето нарвские роженицы получали от нас букетики цветов, а сейчас мы дарим им символ нашей студии – оформленный цветок хлопка. Это небольшой вклад, но он от чистого сердца».
Пазилина уверена, что необходимо больше развивать креативную экономику и заниматься воспитанием высококультурного будущего поколения, тогда будут рождаться уникальные идеи и предприятия, создаваться свои Nokia. Она в этом направлении уже двигается. «Мы развиваемся в своем темпе, но я надеюсь, что наша арт-студия станет трамплином для всех местных творческих людей».