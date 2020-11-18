Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

Неделей ранее компании заявляли о 90% эффективности их вакцины, пишет "Интерфакс".

В исследовании участвовали больше 43 000 испытуемых. Всего после вакцинации среди них выявили 170 случаев заражения коронавирусом, в том числе 162 в группе, которая получила плацебо, и только восемь - в группе вакцинированных. В возрастной группе 65+ эффективность вакцины превысила 94%.

Единственным достаточно частотным побочным эффектом у привитых была сильная усталость (у 3,8%) и головная боль (у 2%).

Компании заявили, что они достигли уровня безопасности, который требует Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В ближайшие дни в это ведомство будет подана заявка на экстренное одобрение вакцины.

Американская компания Moderna сообщила 16 ноября, что ее вакцина, по предварительным данным исследований, эффективна на 94,5%