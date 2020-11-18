Нарвская больница временно приостанавливает плановое лечение

Учитывая рост заболевания коронавирусной инфекцией в Нарве, руководство городской больницы приняло решение временно приостановить плановое лечение в хирургической клинике: оно предусматривает приостановку на короткий период до 27 ноября и не касается терапевтического отделения, передает Rus.ERR.
«Хирургическая клиника дней на десять, может, чуть дольше, не будет заниматься плановыми больными. Экстренные операции будут делаться, а вот плановые, например, грыжа или варикоз, отложат на всякий случай, чтобы не подвергать пациентов риску», - говорит главврач Нарвской больницы Олев Силланд.
Больница намерена оповестить всех плановых пациентов о переносе дат запланированных операций. «Надеемся, что больные нас поймут», - отметил Силланд, добавив, что есть вынужденные ситуации, на которые надо просто адекватно реагировать.