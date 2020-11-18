Нарвская больница временно приостанавливает плановое лечение

«Хирургическая клиника дней на десять, может, чуть дольше, не будет заниматься плановыми больными. Экстренные операции будут делаться, а вот плановые, например, грыжа или варикоз, отложат на всякий случай, чтобы не подвергать пациентов риску», - говорит главврач Нарвской больницы Олев Силланд.