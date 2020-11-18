Президент Керсти Кальюлайд утвердила поправки в законы

С поправками в Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, с 1 января действующая в настоящее время как структурное подразделение Департамента полиции и погранохраны бюро данных по отмыванию денег переводится в подчинение Министерству финансов в качестве независимого государственного учреждения.

В Закон о разрешении трудовых споров внесены поправки относительно принципов оплаты труда членов Комиссии по трудовым спорам (TVK) и относительно уточнения процедуры в интересах правовой ясности.

Для преодоления вызванных чрезвычайной ситуацией с коронавиром экономических трудностей государства-члены ЕС директивой договорились о том, что государства-члены могут отложить начало международного обмена информацией на шесть месяцев, и это изменение вносится в Закон об обмене налоговой информации.

Обмен информацией касается трансграничных схем, которые допускают агрессивное налоговое планирование, сокрытие реального бенефициара активов или затрудняют обмен информацией о банковских счетах. Согласно действующему закону, налоговые консультанты, банки и налогоплательщики должны начать предоставлять информацию о схемах в налоговые органы с 31 июля, теперь новый срок - 31 января.