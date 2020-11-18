Дональд Трамп отказывается признать поражение и говорит о массовых подтасовках, хотя убедительных доказательств этому нет. Тем временем, избранный президент Джо Байден назначил еще нескольких старших чиновников своего аппарата в Белом доме.
Проигравший президент США Дональд Трамп прекратил полномочия директора Агентства по кибербезопасности США Кристофера Кребса, указав в качестве причины на его "крайне недостоверные" заявления о защищенности прошедших 3 ноября выборов от несанкционированного вмешательства.
Уступая демократу Джо Байдену в штатах, обеспечивающих в сумме 306 из 538 голосов выборщиков, Трамп, тем не менее, до сих отказывается признать поражение и говорит о массовых подтасовках, хотя убедительных доказательств этому нет.
Считается, что недовольство Белого дома вызвал созданный агентством по кибербезопасности вебсайт "Слухи под контролем", специально занимавшийся разоблачением всякого рода сомнительной информации о выборах, в том числе исходившей от самого президента.
За несколько часов до увольнения Кребс сделал в "Твиттере" запись, в которой, не упоминая президента, отверг его заявление о том, что машины для подсчета бюллетеней в ряде штатов засчитывали Байдену голоса, отданные за Трампа.
"59 экспертов по безопасности выборов единодушно полагают, что во всех известных нам случаях подобные утверждения являются либо неподтвержденными, либо технически несостоятельными", - написал он.
Сейчас эта запись удалена.
Кребс был одним из старших должностных лиц министерства внутренней безопасности США, которые на прошлой неделе выступили с заявлением о том, что недавние выборы были "самыми защищенными в американской истории".
В тот же день он ретвитнул запись известного эксперта по избирательному законодательству: "Пожалуйста, не распространяйте дикие, необоснованные утверждения касательно счетных машин, даже если они исходят от президента".
По имеющимся данным, 12 ноября Кребс заявил подчиненным, что, вероятно, долго не продержится.
43-летний Кребс ранее работал в Microsoft и возглавлял Агентство по кибербезопасности с момента его основания в 2018 году на волне свидетельств о российском вмешательстве в предыдущие президентские выборы.
Как некоторые другие чиновники нынешней администрации, о своем увольнении он узнал из президентского "Твиттера".
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FC_C_Krebs%2Fstatus%2F1328859222071783424&widget=Tweet
"Горжусь службой. Мы все делали правильно", - написал он в ответ.
За Кребса вступились демократы. "Криса Кребса следует благодарить за его работу по обеспечению безопасности выборов, а не увольнять за то, что сказал правду", - заявил пресс-секретарь Байдена.
Ранее Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера и, согласно циркулирующим в Вашингтоне слухам, в оставшиеся ему два месяца проделает то же с директором ЦРУ Джиной Хаспел и главой ФБР Кристофером Рэем. Директоры ЦРУ со сменой администрации обычно меняются, но руководители ФБР назначаются на более длительный срок, хотя президент может их уволить в любой момент по своему усмотрению.
Байден формирует аппарат
Пока Трамп напоследок увольняет чиновников, Джозеф Р. Байден Младший набирает себе помощников. Его избранники - в основном юристы и политтехнологи, многие давно с ним связаны.
Уже известно, что ключевую должность главы аппарата Белого дома займет 59-летний юрист Рон Клайн, состоявший в этой роли при Байдене в бытность последнего сенатором и вице-президентом. Выпускник Гарварда и долгожитель вашингтонских коридоров власти работал также советником в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы.
Заместителем Клайна будет руководитель предвыборного штаба Байдена Джен О'Малли-Диллон, профессиональный политтехнолог, руководившая семью кампаниями разного уровня.
Политический аналитик и специалист по взаимодействию со СМИ с 40-летним опытом Майкл Донилон, также в прошлом работавший с Байденом, профессор права Дана Ремус и еще один организатор только что закончившейся компании Стив Рикетти назначены советниками избранного президента.
Офис по взаимодействию с общественностью возглавит конгрессмен из Луизианы Седрик Ричмонд, офис по координации работы правительственных ведомств - бывшая помощница Камалы Харрис в бытность той сенатором от Калифорнии Жюли Родригес.
Пресс-секретарь Байдена на протяжении последних 10 лет Энни Томазини теперь будет отвечать за организацию его повседневной работы в Овальном кабинете. Бывший посол в Уругвае Джулисса Рейносо Панталеон и бывший помощник Байдена Энтони Бернал станут руководителем аппарата и старшим советником первой леди Джилл Байден.
Что нового с исками Трампа?
Штаб нынешнего президента направил в суды лавину исков, оспаривающих итоги выборов в тех штатах, где, согласно объявленным итогам, перевес Байдена был минимальным.
Это один из способов, которыми Трамп пытается помешать штатам подвести окончательные итоги выборов и назначить выборщиков к установленному сроку 8 декабря. Коллегия выборщиков собирается в этом году 14 декабря.
Во вторник республиканцы, имеющие два из четырех голосов в избирательной комиссии штата Мичиган, вначале отказались признать победу Байдена, ссылаясь на нарушения в округе Уэйн, включающем крупнейший город штата Детройт. Демократы, которым принадлежит другая половина голосов, в ответ обвинили их в попытке лишить права голоса чернокожих избирателей, которых в Детройте большинство. Республиканцы в итоге уступили.
В качестве компромисса решили обязать государственного секретаря штата, по партийной принадлежности демократа, провести дополнительную проверку.
В Джорджии в ходе ручного пересчета голосов обнаружены 2800 неучтенных бюллетеней в округе Файет и 2600 в округе Флойд. Преимущество Байдена в этом штате сократилось до менее чем 13 тысяч голосов, но этого недостаточно, чтобы изменить окончательный итог.
Верховный суд штата Пенсильвания во вторник отклонил требование адвокатов штаба Трампа признать итоги выборов в штате недействительными на том основании, что на ряде участков в Филадельфии наблюдателям от республиканцев не дали должным образом наблюдать за подсчетом голосов.
В тот же день штаб Трампа и отделение Республиканской партии в штате Невада подали новый иск с требованием отменить итоги выборов, ссылаясь на предполагаемые нарушения в Лас-Вегасе, либо признать их победителем действующего президента.