Ср, 18.11.2020
Разногласия вызывает разве что вопрос, должно ли государство поддерживать именно эстонскую национальную культуру/ Мартин Мельдер
Мартин Мельдер
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  • Обвиняемые в убийстве ежа подростки избежали наказания

Обвиняемые в убийстве ежа подростки избежали наказания

Еж. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

В ходе интернет-голосования, организованного Эстонским обществом защиты животных, самым недружественным по отношению к животным поступком 2020 года были выбраны действия пайдеских подростков, которые играли ежом в футбол и убили его особо жестоким способом. На сегодняшний день стало известно окончательное решение этой истории.

Руководитель Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу сказал Järva Teataja, что в рамках уголовного производства они побеседовали как с находящимися возле места происшествия, так и попавшими на видео подростками.

«По словам подростков, они нашли мертвое животное, с которым поступили непозволительным способом, - говорит Тоомсалу. - Мы привлекли к расследованию ветеринара Эстонского университета естественных наук, по оценке которого, невозможно по записи определить, было ли животное на тот момент живое или мертвое. Закон защищает в случае жестокого обращения с животным живое существо, и на основании собранной информации мы завершили уголовное производство».

«Но как человеку и полицейскому мне трудно понять, что могло побудить подростков совершить такой поступок, - признает он. - Молодые люди не смогли объяснить, почему они так поступили, но осознали свою ошибку и сожалеют о содеянном».

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