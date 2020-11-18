Обвиняемые в убийстве ежа подростки избежали наказания

Руководитель Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу сказал Järva Teataja, что в рамках уголовного производства они побеседовали как с находящимися возле места происшествия, так и попавшими на видео подростками.

«По словам подростков, они нашли мертвое животное, с которым поступили непозволительным способом, - говорит Тоомсалу. - Мы привлекли к расследованию ветеринара Эстонского университета естественных наук, по оценке которого, невозможно по записи определить, было ли животное на тот момент живое или мертвое. Закон защищает в случае жестокого обращения с животным живое существо, и на основании собранной информации мы завершили уголовное производство».

«Но как человеку и полицейскому мне трудно понять, что могло побудить подростков совершить такой поступок, - признает он. - Молодые люди не смогли объяснить, почему они так поступили, но осознали свою ошибку и сожалеют о содеянном».