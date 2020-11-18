Центристская партия за то, чтобы Майлис Репс сохранила пост в правительстве

«К Майлис с различными просьбами обращаются очень многие – и рядовые граждане, и руководители местных самоуправлений. Она для всех находит время и возможность помочь с решением проблем. И часто это происходит в ущерб собственной семье, так как нас в свое время воспитывали в духе взаимопомощи», – подчеркнула Сарапуу.

Председатель совета уполномоченных Центристской партии Тынис Мёльдер добавил, что Майлис Репс хорошо справляется со своими обязанности министра образования и науки, работает с полной самоотдачей, а ее вклад в сферу образования сложно недооценить. «Однако, помимо этого, Майлис еще и семейный человек. И вызывает сожаление, что пресса совершает нападки на министра, используя при этом ее детей, точнее, нападает через детей. Действия журналистов Õhtuleht, которые вели слежку за семьей, за детьми, являются недопустимыми», – сказал Мёльдер.

«То, как министр использовала свой служебный автомобиль, можно было проверить и другими способами. Майлис Репс со своей стороны уже пояснила ситуацию, и ее объяснения являются исчерпывающими», – добавил он.

Сарапуу и Мёльдер подчеркнули, что Репс является компетентным министром, и все представители парламентской фракции центристов выступают за то, что она должна остаться на своем посту.