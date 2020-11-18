На дистанционное обучение отправлены 17 школ: заражены как ученики, так и учителя

Из-за зараженного коронавирусом учителя школы Форселиуса до 23 ноября на дистанционное обучение отправлены два третьих класса и некоторые ученики первого класса, которые контактировали с учителем. По словам директора школы Юри Саси, школа учитывала возможность того, что рано или поздно кто-то подхватит вирус и работники спокойно восприняли эту ситуацию.

Кризисная комиссия вместе с Департаментом здоровья решили пока отправить до 25 ноября на удаленное обучение учеников 5-12-х классов школы Луунья, поскольку один ученик оказался заражен. Учителям, входящим в круг близких контактов, также придется несколько недель поработать из дома.

Ученики начальных классов продолжают посещать школу, но детям должна быть обеспечена возможность носить маски в классах. В автобусах детям также строго рекомендуется носить маски. Детские сады продолжают работать в привычном режиме. Работа Молодежного центра и кружков временно прекращается, а спортзал средней школы Луунья закрывается пока также до 25 ноября.

На всякий случай домой

В профилактических целях на несколько недель на дистанционное обучение переводятся также некоторые ученики Кесклиннаской школы, поскольку один ученик является близким контактом зараженного коронавирусом. По словам директора Керсти Вильсон, насколько ей известно, ни один ученик Кесклиннаской школы еще не заражен, но школа учитывает возможность, что такое может случиться.

По словам руководитель тартуского отдела образования Рихо Рааве, рекомендуется, чтобы школы отправляли весь класс на краткосрочное дистанционное обучение, как только поступает информация о заражении или близком контакте. «После того, как тесты будут сданы, можно будет принять новое решение относительно того, вернутся ли класс или классы к контактному обучению или им следует оставаться на дистанционном обучении», - пояснил он.

Через кружки

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала, что если некоторое время назад вирус в школу попадал через заражение учителей, сейчас он скорее приходит через учеников в возрасте 15-19 лет. По ее словам, типичными случаями являются, что в кружках, которые посещают ученики разных школ, распространяется вирус и его разносят по различным школам.

На этой неделе от Департамента здоровью кружкам поступят дополнительные рекомендации. По словам Рааве, сейчас горуправа договорилась со школами, что работу организованных в школах хоров и танцевальных кружков, куда ходят ученики из разных классов, будет разумным приостановить на две недели.

По состоянию на сегодняшний день, в Тартумаа за сутки добавилось 20 и в Йыгевамаа — двое новых зараженных коронавирусом.