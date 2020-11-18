Ср, 18.11.2020
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Мартин Мельдер
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  • У 73 солдат-срочников выявлен коронавирус: увольнительные отменяют до конца ноября

У 73 солдат-срочников выявлен коронавирус: увольнительные отменяют до конца ноября

Солдаты. Иллюстративное фото.

ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

В связи с распространением коронавируса в Эстонии командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем распорядился приостановить выдачу увольнительных до 30 ноября. В крайнем случае солдаты срочной службы могут покинуть воинскую часть при наличии весомой причины.

«Ограничение контактов между людьми – одна из самых эффективных мер предосторожности. В последние недели распространение коронавируса в Эстонии ускорилось. Временная приостановка выдачи увольнительных нацелена на защиту солдат срочной службы и их близких», – пояснил главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти.

Боевая подготовка ведется в соответствии с планами. «Мы принимаем меры по предотвращению распространению вируса. Одновременно с этим мы поддерживаем боеготовность на должном уровне и продолжаем ежедневную выучку подразделений резерва», – добавил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

В воинских частях ужесточены меры предосторожности: действуют требования к сохранению дистанции, ношению масок и использованию средств личной гигиены. В организации рабочих процессов отдается предпочтение удаленной работе и совещаниям в виртуальной среде.

На данный момент в Силах обороны коронавирус выявлен у 73 солдат срочной службы, а также у восьми кадровых военных и гражданских специалистов. Инфицированные помещены на карантин или же соблюдают режим домашней изоляции. Все зараженные вирусом солдаты срочной службы связались с близкими.

Они доступны для общения по телефону. Также им разрешается получать посылки – их можно отправить почтой или же оставить на проходной воинской части.

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