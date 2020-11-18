Продажа эстонского интернет-казино американцам сулит работникам солидные премии

Сделка, в рамках которой владельцы Coolbet получат 80 миллионов евро наличными, а остальное - акции компании GAN, занимающейся разработкой программного обеспечения для онлайн-гэмблинга, будет завершена в первом квартале следующего года.

Фактически, американцы купили зарегистрированную на Мальте компанию Vincent Group p.l.c., в которую входят основанная в Эстонии в 2015 году StayCool OÜ и созданная в прошлом году VG Estonia OÜ.

Предпосылки, чтобы стать лидером рынка США

Глава Gan Limited Дермот Смурфит сказал, что был впечатлен разработанным Coolbet программным обеспечением для ставок на спорт, которое они хотят добавить в свою платформу iGaming в рамках стратегии расширения.

«Coolbet вышла на чрезвычайно конкурентный рынок в начале 2016 года, и за это время, помимо Северной Европы, они смогли расшириться до Латинской Америки и Канады, - сказал Смурфит. - С момента своего создания Coolbet доказала, что их платформа для ставок на спорт - одна из лучших на рынке сегодня».

По словам директора по маркетингу Coolbet Эрвина Ярвлеппа, в последние годы компания также развила направление «бизнес-бизнес» (B2B). Сделка даст возможность предложить свой продукт операторам, работающим в США, и тем самым значительно нарастить масштаб компании. Он добавил, что, сочетая опыт GAN с технологиями, разработанными в Эстонии, компании обретут все предпосылки для того, чтобы бороться за позицию лидера рынка в США.

«Бренд Coolbet продолжит работать как независимое бизнес-подразделение, а это значит, что для клиентов и сотрудников все останется прежним», - сказал Эрвин Ярвлепп.

Работники получат солидную премию

По словам директора по маркетингу Coolbet, выгоду от сделки также получат 186 сотрудников компании: объем их инвестиций и опционов составляет около 30 процентов доли мальтийской компании Vincent Group. Таким образом, благодаря сделке они разделят почти 45 миллионов евро, из которых 24 миллиона евро - наличными.

«Coolbet предложил всем сотрудникам компании опционы в зависимости от должности и времени начала работы», - сказал Ярвлепп.

«От сделки выиграют не только таллиннские сотрудники, но и все сотрудники компании, включая наших консультантов за рубежом».

Из 186 сотрудников Coolbet львиная доля, или 137, состоят на зарплате в компания Staycool OÜ и VG Estonia, т.е. работают в таллиннском офисе.

Coolbet был основан в 2015 году Яном Свендсеном из Норвегии, который сделал известными такие бренды как NordicBet, Tobet и Triobet. Весной 2012 года шведская Betsson объявила, что приобретет Nordic Gaming Group за 65 миллионов евро.

Ян Свендсен проработал в игорных компаниях почти 30 лет. Он начал свою карьеру в Лондоне в 1980-х годах. Когда он продал NordicBet, то решил взять отпуск, отдохнуть и набраться идей и мотивации, чтобы начать новый бизнес. Пять лет назад он основал в Эстонии Coolbet.

Помимо Эстонии, Coolbet имеет игорные лицензии в Швеции и на Мальте. В прошлом году оборот Staycool OÜ увеличился почти на 50 процентов, до уровня 18,8 миллиона евро, и впервые вышел в прибыль.