Очаг заражения в таллиннской больнице: у 15 работников обнаружен коронавирус

По словам главы отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майта Алтметса, процедура для инфицированных коронавирусом такая же, как и для работников с другими заболеваниями - сотрудники должны оставаться дома, передает rus.err.ee.