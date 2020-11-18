Очаг заражения в таллиннской больнице: у 15 работников обнаружен коронавирус

Коронавирус диагностирован у 15 работников Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).
По словам главы отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майта Алтметса, процедура для инфицированных коронавирусом такая же, как и для работников с другими заболеваниями - сотрудники должны оставаться дома, передает rus.err.ee.
По состоянию на вторник на самоизоляции находились 37 сотрудников больницы, 15 работников числились зараженными. Большинство случаев связаны с бытовым заражением коронавирусной инфекцией, сообщили в региональной больнице.
Пациентов, которые контактировали с зараженными, поместят в отдельную палату.