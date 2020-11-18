Ср, 18.11.2020
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Мартин Мельдер
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Очаг заражения в таллиннской больнице: у 15 работников обнаружен коронавирус

Северо-Эстонская региональная больница.

ФОТО: Madis Veltman

Коронавирус диагностирован у 15 работников Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).

По словам главы отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майта Алтметса, процедура для инфицированных коронавирусом такая же, как и для работников с другими заболеваниями - сотрудники должны оставаться дома, передает rus.err.ee.

По состоянию на вторник на самоизоляции находились 37 сотрудников больницы, 15 работников числились зараженными. Большинство случаев связаны с бытовым заражением коронавирусной инфекцией, сообщили в региональной больнице.

Пациентов, которые контактировали с зараженными, поместят в отдельную палату.

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