Футбольную федерацию Армении оштрафовали на 10 000 евро за нарушение правил изоляции в Таллинне

В октябре сборная Армении в рамках Лиги наций в Таллинне играла с Эстонией (1:1). До матча футболисты и тренеры команды гостей посетили в столице Эстонии Армянскую церковь и встретились с юными игроками таллиннского футбольного клуба "Арарат" и их родителями. При этом днем ранее один из представителей сборной Армении получил позитивный результат теста на коронавирус.