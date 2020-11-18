Ср, 18.11.2020
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Март Хельме
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  • Футбольную федерацию Армении оштрафовали на 10 000 евро за нарушение правил изоляции в Таллинне

Футбольную федерацию Армении оштрафовали на 10 000 евро за нарушение правил изоляции в Таллинне

Футбольный мяч. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jonathan Moscrop/Sportimage/PA Images

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Армении на 10 000 евро за нарушение в Таллинне коронавирусных правил (Return to Play Protocol), пишет Rus.ERR.

Штраф нужно заплатить в течение 90 дней, передает официальный сайт УЕФА.

В октябре сборная Армении в рамках Лиги наций в Таллинне играла с Эстонией (1:1). До матча футболисты и тренеры команды гостей посетили в столице Эстонии Армянскую церковь и встретились с юными игроками таллиннского футбольного клуба "Арарат" и их родителями. При этом днем ранее один из представителей сборной Армении получил позитивный результат теста на коронавирус.

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