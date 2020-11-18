Сборная Армении нарушила в Таллинне правила изоляции. Теперь ей предстоит заплатить большой штраф

Дисциплинарный комитет УЕФА установил, что армянская федерация футбола нарушила статьи 13 и 5 Правил УЕФА Return to Play. Первая из них касается действий официального лица команды, который должен точно так же придерживаться протокола короны, а вторая - командных экскурсий.

Напомним, что накануне матча Лиги Наций в Таллинне в сборной Армении был выявлен коронапозитивный. Поскольку он был членом штаба команды, который, по сообщению федерации соперника, не находился в тесном контакте с игроками, игра осталась в силе.

Однако как к ассистенту, так и к команде в целом, должны были применяться отдельные правила УЕФА, которые армяне нарушили. Утром в день матча они посетили Армянскую церковь в центре Таллинна, где встретились с прихожанами, а также с молодыми игроками клуба ФК «Арарат» и их родителями. И это несмотря на четкую инструкцию, запрещавшую любые контакты с посторонними.

По распоряжению Департамента здоровья все члены сборной Эстонии, вышедшие на поле и вступившие в контакт с армянами, были отправлены на самоизоляцию до тех пор, пока не станут известны результаты повторных тестов соперников.

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сказал, что хотя, по словам врача армянской сборной, игроки не контактировали с инфицированным сотрудником вспомогательного персонала, все 47 членов команды прибыли в Эстонию совместным чартерным рейсом. «Поэтому никто не может дать полную гарантию в том, что касается тесных контактов внутри команды», - сказал он.