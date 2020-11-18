Магазинчик в Кохтла-Ярве ночами продает алкоголь: все знают, но помешать не могут

Едва не случился пожар у постоянного клиента

Жительница одного из соседних домов рассказала, как на прошлой неделе она ночью возвращалась домой на машине и сама видела через окно магазина, как мужчина купил бутылку водки.

“Были случаи, когда я рано утром заходила в магазин перед работой и видела такое. Это продолжается уже давно, это началось не сегодня и не вчера, - добавила она. - Мы живем в маленьком доме, и мы видим, что наш сосед ходит туда регулярно по ночам. Он пьянствует.

Сейчас просто накипело, потому что недавно чуть не загорелась его квартира. Был запах дыма, а у него то ли нет дымового датчика, то ли он не был включен. Мы с соседями смотрели, куда он ходит. Мы видели, и я видела неоднократно, как ему продают водку”.

“Когда я заходила утром купить чего-то к чаю, видела, как алкаши стоят там с трясущимися руками и просто ждут, когда я уже уйду, и они купят бутылку”, - добавила она.

Полиция: это дело городских властей

Женщина рассказала, что говорила об этом с участковым. Полицейский сказал, что очень трудно поймать нарушителей за руку. Жительница Кохтла-Ярве предлагает взяться за проблему радикально - поставить у магазина полицейского или охранника, и ночная продажа сразу прекратится.

Также участковый рассказал женщине, что этим вопросом должны заниматься городские власти, а не полиция. Это подтвердила старший инспектор Йыхвиского отделения полиции София Сарап:

"Поскольку контроль за продажей алкоголя осуществляет местное самоуправление, полиция не может применить к магазину штрафные санкции, - сообщила она и добавила. - Полиция неоднократно получала информацию о том, что в этом магазине продается алкоголь в ночное время. Полиция несколько раз отправляла докладные записки самоуправлению Кохтла-Ярве - дальнейшее решение касательно работы магазина находится в руках городской управы."

Нужно добыть доказательства

“Мы со своей стороны периодически пытаемся что-то предпринять совместно с полицией. Но пока доказать продажу алкоголя сложно”, - рассказал чиновник по правопорядку городского управления Кохтла-Ярве Тимофей Корепов.

Проблема именно в том, что не удается добыть четких доказательств продажи алкоголя ночью, например видеозаписи. По информации, которая есть у городского чиновника, ночью алкоголь могут купить только люди, хорошо известные продавцу. Человеку со стороны после 22 часов его не продадут. Значит, и контрольную закупку организовать невозможно. А постоянные клиенты совершенно не заинтересованы доносить на любимый магазин.

“Получается замкнутый круг”, - говорит Тимофей Корепов.

Фактически, доказать ночную продажу алкоголя можно, только если найдется постоянный клиент, которому эта “эксклюзивная услуга” надоела, и он готов тайно снять процесс покупки на видео. Либо же случайному свидетелю удастся снять покупку с улицы через окно.

Просто ограничить время работы магазина городское управление не имеет права. Начинать производство по делу без доказательств, по письменной жалобе горожанина, как показала практика, бесперспективно. Чеки этого магазина тоже ничего не доказывают, поскольку в них указана сумма покупки, но не наименование товара.

“А как доказывать, что ты купил, например, на семь евро - булочки, лимонад или алкоголь?” - отмечает Тимофей Корепов.