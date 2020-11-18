Департамент здоровья: борьба с коронавирусом продлится еще четыре-пять месяцев

«Прямо сейчас угол подъема довольно острый. Надо учитывать, что мы бежим марафон, а не спринт. У нас впереди еще четыре-пять месяцев. Я не говорю, что заболеваемость будет увеличиваться четыре или пять месяцев подряд, но мы должны сказать, нас ожидают четыре или пять месяцев борьбы с коронавирусом», - сказал Вайкнеметс в эфире программы Ringvaade.

По его словам, коронавирус может начать отступать весной, когда, возможно, поступит первая вакцина и погода станет теплее.

"Вакцина на подходе, но не в этом году. Скорее всего, она появится в первом квартале следующего года. Тогда у нас появится один инструмент в коробке для инструментов. Коронавирус - это сезонный вирус, и Covid-19 ведет себя так же, как и большинство других респираторных инфекций: зимой он на подьеме, а весной начинает спадать".

Представитель Департамента здоровья признал, что такой резкий рост числа инфицированных был для них несколько неожиданным. Вайкнеметс также понимает негодование тех людей, которые считают, что их можно было бы быстрее проинформировать о близком контакте с коронапозитивным.