Ср, 18.11.2020
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Пеэп Тальвинг

Elisa может подать в суд на государство из-за проблем с Huawei

Sami Seppänen kodukontoris.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Запрет оборудования Huawei вынуждает эстонского мобильного оператора Elisa потратить десятки миллионов на замену сетевого оборудования, пишет Äripäev.

Если с государством не будет достигнута договоренность о сроках и размере расходов, Elisa обратится в суд с иском против государства.

Возглавляемая Сами Сеппяненом Elisa должна заменить всю существующую на базе оборудования Huawei сеть, чтобы создать сеть 5G.

Уже в ближайшее время правительство может принять решение о запрете использования технологий высокого риска в коммуникационных сетях Эстонии. Мишенью столь тонкой формулировки является китайская технологическая компания Huawei, которая под давлением США находится далеко не на лучшем счету в Европе.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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