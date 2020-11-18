Elisa может подать в суд на государство из-за проблем с Huawei

Если с государством не будет достигнута договоренность о сроках и размере расходов, Elisa обратится в суд с иском против государства.

Возглавляемая Сами Сеппяненом Elisa должна заменить всю существующую на базе оборудования Huawei сеть, чтобы создать сеть 5G.

Уже в ближайшее время правительство может принять решение о запрете использования технологий высокого риска в коммуникационных сетях Эстонии. Мишенью столь тонкой формулировки является китайская технологическая компания Huawei, которая под давлением США находится далеко не на лучшем счету в Европе.