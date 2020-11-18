Ср, 18.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
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  • Так выглядит ледовый дворец в Москве, временно оборудованный для пациентов с Covid-19

Фото ⟩ Так выглядит ледовый дворец в Москве, временно оборудованный для пациентов с Covid-19

Как сообщает Reuters, чтобы справиться с высокими показателями инфицирования, в Москве в ледовом дворце открыли временный госпиталь для пациентов с Covid-19.

В обычное время в ледовом дворце "Крылатское" проводятся международные соревнования по конькобежному спорту и хоккейные матчи, однако в прошлом месяце здесь были размещены койки для пациентов с Covid-19. 

Несмотря на то, что тяжелее всего от вируса пострадали регионы России, в Москве тоже непросто - в понедельник было зарегистрировано 6360 новых случаев заражения.

Сейчас во дворце 1300 коек, оборудованных ИВЛ. Во временной больнице работает более 100 врачей и медсестер.

В настоящее время в больнице проходят лечение около 600 человек. Ежедневно поступает 60-80 новых пациентов.

Число новых случаев коронавируса в 85 регионах России за сутки достигло 22 410.

В целом количество новых случаев заражения несколько ниже, чем в понедельник, когда в России был выявлен рекордный показатель - 22 778 новых случаев.

С начала сентября количество новых случаев заражения в России увеличилось почти в четыре раза.

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