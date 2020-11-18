Госучреждениям грозит дефицит защитных масок, поставки опаздывают на недели

Около двух миллионов задержавшихся в пути масок ждет Министерство финансов, в ведении которого находится запас масок в стране.

Образовательная коллегия Марьямаа ожидает 42 000 хирургических масок, которые должны были прибыть к началу ноября, но затем поставщик масок запросил отсрочку и пообещал передать товары школе к середине ноября. Школа ждет их по сей день. Сейчас есть запас масок на месяц, но когда поступят новые маски, неизвестно.

Департамент полиции и погранохраны ждет 1,2 миллиона масок от того же поставщика. Контракт просрочен более чем на две недели; согласно последнему обещанию, департамент получит свои маски к 20 ноября. Дневной расход масок для полиции составляет 10 000 штук, текущего запаса хватит на два месяца.

Но не только Департамент полиции и погранохраны и Образовательная коллегия Маарьямаа ждут масок. Так, Министерство образования не получило 40 000 масок, Таллиннский политехникум - 10 000, Департамент сельского хозяйства - 8 500, волостная управа Йыэляхтме - 2000, Таллиннская школа обслуживания - 1 500, Центр профессионального образования Хаапсалу - 1 000 и так далее.

В действительности же многие государственные учреждения все еще ждут поставки, а поставщик прибегает к тактике затягивания и переговорам.