Ср, 18.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Госучреждениям грозит дефицит защитных масок, поставки опаздывают на недели

Госучреждениям грозит дефицит защитных масок, поставки опаздывают на недели

Tartu ülikooli füüsikainstituudi keskkonnafüüsika laboris järele proovitud ja seejärel kilesse pakendatud maskid.

ФОТО: Heikki Junninen

Десятки госучреждений столкнулись с дефицитом с хирургических маскок, о котором многим из них сообщил поставщик, сообщает портал новостей ERR.

Около двух миллионов задержавшихся в пути масок ждет Министерство финансов, в ведении которого находится запас масок в стране.

Образовательная коллегия Марьямаа ожидает 42 000 хирургических масок, которые должны были прибыть к началу ноября, но затем поставщик масок запросил отсрочку и пообещал передать товары школе к середине ноября. Школа ждет их по сей день. Сейчас есть запас масок на месяц, но когда поступят новые маски, неизвестно.

Департамент полиции и погранохраны ждет 1,2 миллиона масок от того же поставщика. Контракт просрочен более чем на две недели; согласно последнему обещанию, департамент получит свои маски к 20 ноября. Дневной расход масок для полиции составляет 10 000 штук, текущего запаса хватит на два месяца.

Но не только Департамент полиции и погранохраны и Образовательная коллегия Маарьямаа ждут масок. Так, Министерство образования не получило 40 000 масок, Таллиннский политехникум - 10 000, Департамент сельского хозяйства - 8 500, волостная управа Йыэляхтме - 2000, Таллиннская школа обслуживания - 1 500, Центр профессионального образования Хаапсалу - 1 000 и так далее.

В действительности же многие государственные учреждения все еще ждут поставки, а поставщик прибегает к тактике затягивания и переговорам.

1 ноября также истек крайний срок совместной закупки одноразовых хирургических масок для больниц.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back