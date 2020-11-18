Коронавирус прогнал Свидетелей Иеговы с улиц в интернет

С тех пор, как весной было введено чрезвычайное положение, на улицах больше не видно Свидетелей Иеговы, предлагающих свои публикации или стучащихся в двери, поскольку миссионерская деятельность переместилась в интернет, пишет Postimees.
Пресс-секретарь Свидетелей Иеговы сказал, что их церковные здания были закрыты в течение шести месяцев и собрания там не проводились - теперь они проходят в онлайне.
«Свидетели Иеговы не отказались от миссионерской работы, но изменили свои методы. В ноябре они распространяют журнал с темой «Твоя страна, приходи». Этот номер распространяется среди знакомых и незнакомцев, на рабочих местах и в учреждениях. Чтобы избежать тесного контакта, номер журнала будет отправлен читателям по обычной или электронной почте», - отметил пресс-секретарь.
В мире насчитывается 8,6 миллиона Свидетелей Иеговы, они действуют в 240 странах. В Эстонии их около 4000.