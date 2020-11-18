Присяжный адвокат: не вижу проблемы в действиях министра Репс

В среду стало известно, что министр образования Майлис Репс использовала государственные деньги для ежедневных поездок своих детей.

Гинтер заявил, что, раз министр уплатила налог с частных поездкок налог на спецльготы, с этой точки зрения проблем нет.

Присяжный адвокат добавляет, что и с моральной точки зрения министра не в чем упрекать: «Я не могу представить себе топ-менеджера, у которого так много детей и который мог бы выполнять свою работу без материально-технической поддержки этих детей. Это очень сложно», - сказал он ERR.