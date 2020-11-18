Ср, 18.11.2020
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Март Хельме

Присяжный адвокат: не вижу проблемы в действиях министра Репс

Carri Ginter

ФОТО: Videokaader

По оценке присяжного адвоката Карри Гинтера, министра образования Майлис Репс сложно в чем-то обвинить, сообщает новостной портал ERR. Также по мнению адвоката, издание Õhtuleht повело себя неэтично.

В среду стало известно, что министр образования Майлис Репс использовала государственные деньги для ежедневных поездок своих детей.

Гинтер заявил, что, раз министр уплатила налог с частных поездкок налог на спецльготы, с этой точки зрения проблем нет.

Присяжный адвокат добавляет, что и с моральной точки зрения министра не в чем упрекать: «Я не могу представить себе топ-менеджера, у которого так много детей и который мог бы выполнять свою работу без материально-технической поддержки этих детей. Это очень сложно», - сказал он ERR.

«Но что я не считаю этичным, так это когда журналист гонится за автомобилем, фотографирует детей и помещает их в газету. Журналистская этика по-прежнему четко требует, чтобы детей вовлекали в игру только тогда, когда это неизбежно», - сказал присяжный адвокат.

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